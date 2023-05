Paloma Faith critica o novo filme de ‘A Pequena Sereia’ por tropos de perseguição de garotos

Algo sobre a nova versão live-action de “A Pequena Sereia” não caiu bem com a cantora Paloma Fé … que diz que o enredo do filme é muito difícil de explicar aos filhos.

Paloma foi às redes sociais no fim de semana, primeiro parabenizando Halle Bailey por sua atuação no novo filme da Disney – antes de arrastar o foco principal da história, dizendo “Não quero que meus filhos pensem que está tudo bem desistir de toda a sua voz e de seus poderes para amar o homem”.

Ela acrescentou: “Wtf é essa merda?! Não é o que eu quero ensinar às mulheres da próxima geração.” Claro, ela está se referindo a Ariel desistir de sua própria voz para se tornar um ser humano para estar com seu interesse amoroso, o príncipe Eric.

No entanto, Halle disse Edição no início deste ano, sua nova versão “mudou definitivamente aquela perspectiva de apenas ela querer deixar o oceano por um menino … É muito maior do que isso. É sobre ela mesma, seu propósito, sua liberdade, sua vida e o que ela quer.”