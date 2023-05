Panthers superam Hurricanes na 4ª OT no 6º jogo mais longo da história da NHL

Os furacões da Carolina e Florida Panthers parecia determinado a continuar jogando. E jogando. E jogando.

As equipes abriram suas Conferência Leste série de playoffs finais com a vitória da Flórida por 3 a 2 em quatro prorrogações no início da sexta-feira, com o jogo classificado como o sexto jogo mais longo da história da NHL.

Mateus TkachukO gol de ‘s veio na marca de 19:47 do quarto OT para encerrar este, que marcou o 15º jogo de quatro prorrogações na história da NHL e o jogo mais longo na história da franquia para cada equipe.

“Definitivamente, cansado, mas acho que você fica menos cansado quando ganha”, disse Tkachuk, acrescentando: “Espero que vocês e todos os outros tenham gostado desse jogo, porque o que estou vendo são duas equipes realmente boas lutando por cada polegada.”

“Nós nem sabíamos em que prorrogação estávamos”, disse o atacante do Panthers, Ryan Lomberg.

O jogo mais longo da história da NHL aconteceu em 24 de março de 1936, quando o Detroit Red Wings derrotou o Montreal Maroons por 1 a 0 na sexta prorrogação com o gol de Mud Bruneteau aos 116 minutos e 30 segundos de jogo extra.

O recorde anterior da Flórida para o jogo mais longo foi de 104:31 no jogo 4 da final da Copa Stanley de 1996 contra o Colorado. O recorde anterior de Carolina era de 114:47 para o jogo 3 da final da Copa Stanley de 2002.

A única boa notícia para as equipes é que eles tiveram uma pausa prolongada antes do início desta série. Carolina fechou New Jersey exatamente uma semana antes, enquanto a Flórida eliminou Toronto um dia depois.

Mas este jogo terminou cerca de seis horas após a queda do disco na noite de quinta-feira, e os times têm um jogo 2 em menos de 48 horas.