Paparazzi foram abordados por Meghan Markle e Príncipe Harry, por relatório

Tele infame perseguição de carro Meghan Markle e Príncipe Harry experimentado na semana passada continua mudando detalhes e adicionando mais à história. Dada a gravidade das acusações do casal real, várias agências de fotos decidiram responder com comunicados à imprensa. Mas um relatório de Página Seis sugere o Duque e Duquesa de Sussex foram os que quiseram abordar os fotógrafos. Eles queriam que todos tirassem suas fotos para fazer seu trabalho. Mas as coisas aumentaram logo depois que essas fotos foram tiradas. Paparazzi perseguiu o príncipe Harry e Meghan Markle pelas ruas de Nova York, é isso que os paparazzi fazem para uma boa foto.

Um representante dos Sussex falou com o New York Times na sexta-feira para confirmar esta história. Ashley Hansen revelou que o príncipe Harry e Meghan Markle atravessaram a multidão de fotógrafos para embarcar em seu SUV alugado. Um grande grupo de seguranças bloqueou esses fotógrafos em um determinado momento e alguns deles decidiram segui-los. O total de fotógrafos que os perseguiram de carro ou de bicicleta foram 11. Três carros e 8 motos. Vários fotógrafos já falaram com vários meios de comunicação sobre o que aconteceu, todos eles têm uma história para contar. Mas as contas são conflitantes quando se fala em uma perseguição de carro.

O trânsito de Nova York provavelmente assustou o príncipe Harry e Meghan Markle

Já havia um relatório de que o príncipe Harry filmou um dos fotógrafos perseguindo-os. A página seis também relatou que o príncipe Harry disse que isso foi o mais próximo de sentir o que sua mãe sentiu quando ela morreu naquele acidente de carro em 1997. Esse sentimento e o tráfego frenético da cidade de Nova York provavelmente é o que deixou o príncipe Harry muito nervoso. Ainda não está claro se algum desses fotógrafos com uma história contraditória com a de Harry e Meghan iniciará um processo por difamação. Mas, dado o que aconteceu e todas as acusações, pensar em um possível processo pode estar nas cartas do príncipe Harry e Meghan Markle. Havia muitos paparazzi envolvidos neste incidente que foram acusados ​​pelos Sussex de atrapalhar a viagem de volta ao hotel.