Participe da Dupla Sena 2514 e Garanta a Chance de Ganhar R$1 Milhão no Sábado, 13/05!

Neste sábado, dia 13 de maio, acontece o sorteio do concurso 2514 da Dupla Sena, modalidade de loteria bastante conhecida no Brasil. O prêmio principal está estimado em R$1 milhão e pode ser conquistado por quem acertar as seis dezenas sorteadas em cada um dos dois sorteios.

O sorteio do concurso 2514 da Dupla Sena será realizado às 20h, no horário de Brasília, em São Paulo. Quem deseja concorrer, pode fazer suas apostas até às 19h nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 2,50.

Caso o prêmio principal não seja conquistado por nenhum apostador, ele acumulará para o próximo concurso, aumentando ainda mais o valor a ser distribuído. Por isso, muitos jogadores preferem apostar em sequências de números que consideram “sortudos” ou utilizar sistemas de jogo aleatório, como a “Surpresinha”.

Dupla Sena: Conheça a loteria que oferece duas chances de ganhar em um único bilhete

A Dupla Sena é uma das loterias mais populares do Brasil. Ela é conhecida por oferecer duas chances de ganhar em um único bilhete, o que a torna bastante atrativa para os jogadores que buscam aumentar suas chances de premiação.

Como funciona a Dupla Sena?

A Dupla Sena é um jogo de loteria em que o apostador escolhe de 6 a 15 números, dentre os 50 disponíveis. O sorteio é realizado duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, às 20h. O valor da aposta mínima, com seis números, é de R$ 2,50.

O sorteio é realizado em duas etapas, onde são sorteados seis números em cada uma delas. O prêmio principal é destinado ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na primeira etapa. No entanto, é possível ganhar prêmios menores acertando de quatro a cinco números na primeira etapa ou acertando as seis dezenas na segunda etapa.

Chances de ganhar na Dupla Sena

As chances de ganhar na Dupla Sena variam de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. Na aposta mínima, com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas na primeira etapa é de 1 em 15.890.700. Já a chance de acertar as seis dezenas na segunda etapa é de 1 em 2.332.800.

No entanto, é importante lembrar que é possível ganhar prêmios menores acertando menos números. Por exemplo, na aposta mínima, a chance de acertar quatro números na primeira etapa é de 1 em 2.332 e a de acertar cinco números é de 1 em 154.

Premiação

O prêmio principal da Dupla Sena acumula caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas na primeira etapa. O valor acumulado é adicionado ao prêmio principal do próximo concurso, aumentando assim o valor a ser distribuído.

Os valores dos prêmios variam de acordo com a quantidade de acertos e o número de ganhadores em cada faixa de premiação. O rateio é feito da seguinte forma:



Você também pode gostar:

45% do valor arrecadado é destinado à premiação dos acertadores das seis dezenas na primeira etapa;

10% é destinado à premiação dos acertadores das seis dezenas na segunda etapa;

19% é destinado à premiação dos acertadores de cinco dezenas na primeira etapa;

20% é destinado à premiação dos acertadores de quatro dezenas na primeira etapa;

6% é destinado à premiação dos acertadores das seis dezenas na primeira etapa do próximo concurso.

Jogue sem sair de casa

Para realizar uma aposta online na Dupla Sena, é necessário se cadastrar no site e atender a alguns requisitos, como ter mais de 18 anos e um CPF válido no Brasil. Ao contrário das apostas presenciais, as apostas online exigem um gasto mínimo de R$ 30, que pode ser usado em outras loterias, como Mega-Sena, Quina, Lotofácil e outras. O pagamento deve ser realizado por cartão de crédito ou internet banking da Caixa Econômica Federal (CEF).