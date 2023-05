Participe do Concurso FURG e Ganhe Prêmios Acima de R$ 4,5 mil!

O concurso FURG (Universidade Federal do Rio Grande), Rio Grande do Sul, anuncia que o edital está na praça e as inscrições estão abertas.

A instituição oferece 08 vagas para provimento de cargo da Carreira de Servidor Técnico-Administrativo em Educação. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 22 de maio a 12 de junho, no site da FURG.

Taxa concurso FURG

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de:

R$ 70,00 para os cargos de nível D; e

R$110,00 para os cargos de nível E.

Vagas concurso FURG

As oportunidades são estas:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente Social (nível E) 02 R$ 4.556,92 Pedagogo – Área: Educacional (nível E) 02 R$ 4.556,92 Psicólogo – Área: Escolar (nível E) 02 R$ 4.556,92 Técnico de Tecnologia da Informação – Área: Engenharia de Redes (nível D) 02 R$ 2.667,19

Além dos valores citados, os servidores aprovados no concurso FURG ainda terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$ 658. Do mesmo modo, o servidor também fará jus aos percentuais de incentivo à qualificação e à capacitação, na forma da Lei nº 11.091, de 12/01/2005.

Como serão as provas do concurso FURG?

As provas estão marcadas para o dia 27 de agosto e o concurso, por sua vez, será dividido nestas fases:

Prova teórica – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos – classificatório.

Segundo o edital do concurso FURG, a prova teórica será de caráter eliminatório, com peso 6 (seis), que consistirá de uma prova objetiva, composta de 25 (vinte e cinco) questões, de conhecimento específico.

Cada uma das questões terá cinco alternativas, das quais apenas uma será correta, e valerá 0,4 (quatro décimos) ponto, totalizando 10 (dez) pontos.



Você também pode gostar:

O documento ainda esclarece que será admitido à fase seguinte (da 1ª para a 2ª) o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos e estiver classificado até o número máximo de candidatos indicado na tabela abaixo e os empatados na última posição.

Concursos abertos no sul

O concurso PM SC ( Polícia Militar de Santa Catarina) é uma grande oportunidade para aqueles que desejam seguir carreira policial.

Ao todo são 550 vagas, divididas entre soldados e oficiais. Diante disso, os interessados em solicitar a isenção da taxa do concurso PM SC devem, até às 18h dos dias 9 de junho (oficial) e 16 de junho (soldado), fazer upload da documentação pelo site do Cebraspe.

Quem pode pedir isenção do concurso PM SC?

A taxa de gratuidade do concurso pode ser concedida aos seguintes grupos:

1ª possibilidade : doador voluntário de sangue;

: doador voluntário de sangue; 2ª possibilidade : doadores de medula óssea;

: doadores de medula óssea; 3ª possibilidade : eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral;

: eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral; 4ª possibilidade : candidatos que atuaram como jurados em uma das comarcas do Estado de Santa Catarina;

: candidatos que atuaram como jurados em uma das comarcas do Estado de Santa Catarina; 5ª possibilidade : candidato cuja renda não ultrapassa dois salários mínimos;

: candidato cuja renda não ultrapassa dois salários mínimos; 6ª possibilidade: candidato voluntário que exerce serviço assistencial na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.

E se o pedido for indeferido?

Os candidatos que tiverem pedido indeferido ou negado poderão apresentar recurso na página da banca organizadora. Caso o pedido permaneça negado, será preciso efetuar o pagamento integral da taxa que varia de R$ 200,00 e R$ 250,00.

Vagas concurso PM SC

São 550 vagas que poderão se divididas de acordo com esta tabela:

Cargos Vagas Remunerações Oficial 50 R$ 16.306,00 Soldado (Praça) 500 R$ 6.000,00

Como serão as avaliações?

O concurso PM SC é extenso e para ser aprovado o candidato deve passar por estas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação física, de caráter eliminatório;

Exame de saúde (médico e odontológico), de caráter eliminatório;

Exame toxicológico, de caráter eliminatório;

Investigação social, de caráter eliminatório; e

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

Fase objetiva do concurso PM SC

A fase objetiva terá duração de 5 horas e constará questões gerais e específicas divididas do seguinte modo:

Soldado:

Noções de Direito Constitucional – 8 questões

Noções de Direito Penal Comum – 8 questões

Noções de Direito Processual Penal Comum – 8 questões

Legislação Institucional – 8 questões

Língua Portuguesa – 10 questões

Informática – 8 questões

Raciocínio Lógico – 8 questões

Oficial:

Direito Constitucional – 7 questões

Direito Administrativo – 7 questões

Direito Penal Comum – 7 questões

Direito Processual Penal Comum – 7 questões

Direito Penal Militar – 7 questões

Direito Civil – 6 questões

Legislação Institucional – 7 questões

Língua Portuguesa – 8 questões

Inglês – 5 questões

Informática – 5 questões

Como será a prova discursiva?

Esta é uma das fases importantes do certame. Como o concurso PM SC é para dois cargos com a mesma fase, é importante destacar no que se diferem.

Para soldado, será aplicada redação de texto dissertativo de, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, a respeito de tema relacionado à ordem pública.

Contudo, para o cargo de oficial, a fase contará com 4 questões do tipo situação-problema, a serem respondidas em, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas cada, no valor de 1,50 ponto cada, totalizando 6,00 pontos.

Segundo o edital, as questões contarão com as áreas de conhecimento relacionadas às disciplinas de Direito Constitucional, Direto Administrativo, Direito Penal e Processual Penal e Direito Penal Militar e Processual Penal Militar, no qual o candidato deve apresentar a fundamentação jurídica e desenvolver uma argumentação objetiva correta como resposta.