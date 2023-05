Participe do Concurso IFMG e Ganhe até R$ 4,5 mil!

O concurso IFMG ( Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais) anuncia que o edital foi divulgado. As oportunidades são para médio e superior.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 01 a 29 de junho. As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:

R$ 100,00 para cargos de nível médio e

R$ 140,00 para o cargo de nível superior.

Vagas concurso IFMG

Ao todo são 09 vagas divididas da seguinte forma:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico de Laboratório/Área Eletroeletrônica 01 R$ 2.667,18 Técnico de Tecnologia da Informação 03 R$ 2.667,18 Técnico em Contabilidade 04 R$ 2.667,18 Bibliotecário-Documentalista 01 R$ 4.556,91

Além dos salários mencionados, os servidores ainda terão direito aos seguintes benefícios:

Auxílio alimentação – R$ 658,00;

Auxílio transporte,

Auxílio pré-escolar,

Auxílio para saúde suplementar e outros, de acordo com a legislação e solicitação do ocupante do cargo.



Como serão as provas do concurso IFMG ?

O concurso será dividido em provas objetivas e conhecimento prático, a depender do cargo. A fase objetiva será realizada no dia 20 de agosto e contará com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Legislação

Informática

Conhecimento Específico

Ja a fase de desempenho prático, consistirá na realização de experimento em relação ao conhecimento específico com duração de 20 a 40 minutos perante a uma Comissão Examinadora no campus de lotação/concorrência indicados pelo candidato na inscrição.

Quando aconteceu o último concurso?

O último edital do concurso IFMG está em andamento e aconteceu em fevereiro de 2023. Na ocasião, foram vagas para nível superior em diversos níveis.

As oportunidades foi para carreira de magistério para os seguintes cargos:

Língua Portuguesa/Literatura, Redação, Libras – 01 vaga;

Letras: Língua Inglesa, Linguística e Literatura – 01 vaga;

Educação Física – 03 vagas;

Conservação e Restauro- 01 vaga;

Controle e Automação- 01 vaga;

Ciências Sociais/Sociologia – 01 vaga;

Pedagogia com proficiência em LIBRAS – 01 vaga;

Desenho Técnico, Conservação e Restauro, Conteúdos Afins e Projetos- 01 vaga;

Matemática- 02 vagas.

As remunerações do concurso IFMG variavam a depender do cargo.

Sobre as provas do concurso IFMG

O concurso contou com as seguintes fases:

Prova preambular (objetiva) – eliminatório e classificatório;

Prova escrita – eliminatório e classificatório;

Prova de desempenho didático – eliminatório e classificatório;

Prova de títulos – classificatório.

A prova discursiva aconteceu no mesmo dia que a fase objetiva. A fase de desempenho didático consistiu em uma aula com duração mínima de 40 minutos e máxima de 50 minutos, a ser ministrada pelo candidato sobre um tema sorteado dentre os constantes para a respectiva disciplina/área de conhecimento, excluídos os 2 temas sorteados para a Prova Dissertativa.

Para a comprovação de títulos acadêmicos serão aceitos somente diploma (nível de Mestrado ou Doutorado) e certificado (pós-graduação lato sensu), obtidos em curso nacional reconhecido pela CAPES (Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ou, se estrangeiros, devidamente revalidados até a data da apresentação.

Vagas do edital anterior

O certame anterior ofertou as seguintes oportunidades:

Técnico de Laboratório (Mecânica) : uma vaga

: uma vaga Técnico de Laboratório (Física) : uma vaga

: uma vaga Técnico de Laboratório na área de Química e Microbiologia Ambiental : uma vaga

: uma vaga Técnico de Laboratório na área de Controle e Processos Industriais : uma vaga

: uma vaga Técnico de Laboratório na área de Eletromecânica : uma vaga

: uma vaga Técnico de Contabilidade : duas vagas

: duas vagas Técnico de Tecnologia da Informação: uma vaga

Requisitos

Para se candidatar nos cargos do concurso IFMG era fundamental seguir estes requisitos:

Técnico de Laboratório (Mecânica) : curso técnico de nível médio nas áreas de técnico em fabricação mecânica ou técnico em mecânica ou técnico em mecânica de precisão.

: curso técnico de nível médio nas áreas de técnico em fabricação mecânica ou técnico em mecânica ou técnico em mecânica de precisão. Técnico de Laboratório (Física) : curso técnico de nível médio profissionalizante nas áreas de técnico em edificações ou técnico em mineração ou técnico em metalurgia ou técnico em automação ou técnico em mecânica ou técnico em eletrotécnica.

: curso técnico de nível médio profissionalizante nas áreas de técnico em edificações ou técnico em mineração ou técnico em metalurgia ou técnico em automação ou técnico em mecânica ou técnico em eletrotécnica. Técnico de Laboratório na área de Química e Microbiologia Ambiental : Curso Técnico de Nível Médio profissionalizante ou de Ensino Médio mais Curso Técnico, ambos nas áreas de: Técnico em Química, Técnico em Análises Químicas, Técnico em Biotecnologia, Técnico em Química de Alimentos, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Alimentos. Será aceita também a conclusão de Graduação (Bacharelado, Licenciatura) em Química, Química Tecnológica, Bioquímica, Farmácia, Bioprocessos, Biologia, Biotecnologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos. Curso Superior de Tecnologia em: Processos Químicos.

: Curso Técnico de Nível Médio profissionalizante ou de Ensino Médio mais Curso Técnico, ambos nas áreas de: Técnico em Química, Técnico em Análises Químicas, Técnico em Biotecnologia, Técnico em Química de Alimentos, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Alimentos. Será aceita também a conclusão de Graduação (Bacharelado, Licenciatura) em Química, Química Tecnológica, Bioquímica, Farmácia, Bioprocessos, Biologia, Biotecnologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos. Curso Superior de Tecnologia em: Processos Químicos. Técnico de Laboratório na área de Controle e Processos Industriais : curso técnico de nível médio profissionalizante nas áreas de automação industrial ou eletrônica ou eletroeletrônica ou instrumentação industrial.

: curso técnico de nível médio profissionalizante nas áreas de automação industrial ou eletrônica ou eletroeletrônica ou instrumentação industrial. Técnico de Laboratório na área de Eletromecânica : curso técnico de nível médio na área de eletromecânica.

: curso técnico de nível médio na área de eletromecânica. Técnico de Contabilidade : curso técnico em contabilidade.

: curso técnico em contabilidade. Técnico de Tecnologia da Informação: conclusão do médio profissionalizante ou médio completo mais curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou curso médio completo mais técnico em informática.