Participe do Concurso PM PR: Confira os Requisitos!

O concurso PM PR ( Polícia Militar do Paraná) pode acontecer em breve. Isso porque, além da necessidade de recomposição dos profissionais, o certame já foi autorizado.

O aval foi concedido pelo governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, prevê a oferta de 230 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, além de outras 130 vagas para Soldados do Corpo de Bombeiros.

Quem pode participar do concurso PM PR?

As regras sobre participação do concurso PM PR constam nos requisitos do edital. Como o documento ainda não foi liberado, levando em conta os editais anteriores, o candidato para se inscrever precisa ter:

Idade máxima de 30 anos na data do primeiro dia de inscrição;

Nível médio de escolaridade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, categoria “B”, no mínimo;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Quando aconteceu o último concurso PM PR?

Antes de mais nada, o último edital PM PR aconteceu em 2020 e foram ofertadas 2 mil vagas para Soldado Policial Militar e 400 vagas para Soldado Bombeiro Militar.

O certame teve etapa objetiva e discursiva e as disciplinas:

Português;

Raciocínio Matemático;

Geografia;

História;

Informática;

Legislação;

Redação.

Quanto aos salários, os aprovados no certame receberam salário inicial no valor de R$4.263,67 (valor após o curso de formação).

Demais concursos policiais

Confira mais oportunidades sobre certames policiais:

Concurso PC ALagoas

Antes de mais nada, o edital do concurso PC AL (Polícia Civil de Alagoas) foi republicado. Com a decisão, aumentou-se o quantitativo e o número de oportunidades.



Atualmente, o certame conta com 50 vagas imediatas e outras 50 oportunidades para formação em cadastro reserva para o cargo de Delegado. As provas estavam marcadas para o dia 23 de abril.

O prazo de inscrição foi até 10 de março de 2023.

Concurso PC Ceará

O atual governador do estado do Ceará, Elmano Freitas, destacou que o concurso PC CE será o primeiro de sua gestão portanto, segue sendo um dos mais aguardado até o momento.

Antes de tudo, ainda não há detalhes sobre vagas e cargos. Sobre o último concurso, o edital aconteceu em 2021. Na época, foram 1.500 vagas para Escrivão e Inspetor. O salário inicial do aprovado hoje é de R$ 5.190,00. Veja mais concurso Polícia Civil.

Concurso PCDF Administrativo

O concurso PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) para a área Administrativa é totalmente esperado pelos concurseiros que desejam seguir carreira policiais. Sobre as vagas, o Delegado-Geral da PCDF, Robson Cândido, falou sobre o assunto.

De acordo com Robson, serão ofertadas, no total, 740 oportunidades para a área de apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. As oportunidades serão para as seguintes:

Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis: 60 vagas imediatas e 180 em cadastro reserva;

Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis: 200 vagas imediatas e 300 em cadastro reserva.

O edital deve sair em até 90 dias.

Concurso PCDF

O concurso PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) deverá ter novos editais em até três meses. Os cargos ofertados serão os seguintes:

Delegado de Polícia – 40 vagas imediatas e 40 em cadastro reserva

Agente de Custódia – 50 vagas imediatas e 100 em cadastro reserva

A expectativa é grande para o certame. Confira mais detalhes sobre o concurso Polícia Civil

Mais editais do concurso Polícia Civil

Confira mais oportunidades em todo o país.

Concurso PC Minas Gerais

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Joaquim Francisco Neto e Silva, confirmou um novo edital de concurso PCMG para este ano.

O Sindicato reafirmou os esclarecimentos. Vale lembrar que além de novo edital, a convocação dos aprovados no último concurso, em 2021, deve acontecer em breve.

Concurso PC Pará

A vice-governadora do estado, Hana Ghassan, anunciou que o novo concurso da Polícia Civil do Pará deve sair em breve. Espera-se ue sejam disponibilizadas 100 vagas para a função de Escrivão, cargo que exige diploma de nível superior em qualquer área.

As 823 vagas do último edital foram:

506 vagas para investigador

252 vagas para escrivão

65 vagas para papiloscopista

265 vagas para delegado

Na ocasião, foram registradas 104 mil candidaturas, tendo apenas 59 mil inscritos comparecido aos locais das provas objetivas.