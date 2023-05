Participe do Concurso PM SP: 200 Vagas Disponíveis! Inscreva-se Agora!

O concurso PM SP Oficial ( Polícia Militar de São Paulo) anuncia edital com 200 vagas para Aluno-Oficial. As oportunidades são para nível médio de formação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 24 de maio e 22 de junho de 2023 pelo portal Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 150.

Vagas concurso PM SP Oficial

As vagas são para Oficial. O concurso oferta 200 oportunidades com salários de R$ 3.815,03 divididos da seguinte forma:

Padrão no valor de R$ 1.514,68,

Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), previsto na Lei nº 10.291/68, no valor de R$ 1.514,68 e

Insalubridade, prevista na Lei Complementar nº 432/85, com alterações da Lei Complementar

nº 1.179/12, no valor de R$ 785,67.

Os aprovados, por sua vez, serão realocados para as seguintes cidades:

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santos;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

São Paulo; e

Sorocaba.

Para se inscrever no concurso PM SP Oficial é preciso comprovar nível médio de formação e ter idade máxima de 30 anos.

Como serão as provas do concurso PM SP Oficial?

A fase objetiva está marcada para 20 de agosto. Confira as etapas da seleção:

Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições e versará sobre o conteúdo programático constante no “Anexo B”;

(Parte I), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o conhecimento do candidato para o desempenho das atribuições e versará sobre o conteúdo programático constante no “Anexo B”; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema e ao gênero/tipo de texto propostos, além de seu domínio da norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual;

(Parte II), de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema e ao gênero/tipo de texto propostos, além de seu domínio da norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual; Exames de Aptidão Física (Capítulo IX), de caráter eliminatório, visam avaliar o desempenho físico do candidato, que deverá obedecer aos padrões exigidos para o cargo;

(Capítulo IX), de caráter eliminatório, visam avaliar o desempenho físico do candidato, que deverá obedecer aos padrões exigidos para o cargo; Exames de Saúde (Capítulo X), de caráter eliminatório, os quais visam avaliar as condições de saúde do candidato;

(Capítulo X), de caráter eliminatório, os quais visam avaliar as condições de saúde do candidato; Exames Psicológicos (Capítulo XI), de caráter eliminatório, visam identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato ao perfil psicológico estabelecido para o cargo;

(Capítulo XI), de caráter eliminatório, visam identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do candidato ao perfil psicológico estabelecido para o cargo; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade (Capítulo XII), de caráter eliminatório, visa à apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo;

(Capítulo XII), de caráter eliminatório, visa à apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo; Análise de Documentos (Capítulo XIII), de caráter eliminatório, tem por finalidade analisar os documentos apresentados pelos candidatos para comprovação dos requisitos e condições para ingresso.

Prova Objetiva

Antes de tudo, a primeira fase do certame, prova objetiva, conterá 80 questões de múltipla escolha com as seguintes disciplinas:

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 (vinte) questões, sendo: História: 6 (seis) questões; Filosofia: 4 (quatro) questões; Sociologia: 4 (quatro) questões; Geografia: 6 (seis) questões;

Linguagens e Códigos – 24 (vinte e quatro) questões, sendo: Língua Portuguesa e interpretação de texto: 18 (dezoito) questões; Língua Inglesa ou Espanhola: 6 (seis) questões;

Matemática e Ciências da Natureza – 30 (trinta) questões, sendo: Matemática: 12 (doze) questões; Física: 6 (seis) questões; Química: 6 (seis) questões; Biologia: 6 (seis) questões;

Conhecimentos Específicos – 6 (seis) questões, sendo: Noções de Administração Pública: 2 (duas) questões; Noções Básicas de Informática: 4 (quatro) questões.



Acima de tudo, a fase discursiva vai acontecer no mesmo dia da prova objetiva. Diante disso, o candidato deve se atentar ao tempo de prova.

Segundo o edital, a Prova Dissertativa (Parte II) será composta de uma redação, na qual se espera que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato.

TAF

O Teste de Aptidão Física, uma das fases obrigatórias do concurso PM SP Oficial, aplicará os seguintes exercícios:

prova de condicionamento físico geral, contemplando: teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres; resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador); corrida de 50 (cinquenta) metros; corrida de 12 (doze) minutos.

prova de habilidade específica, composta por uma prova de natação.

Diante disso, o candidato deverá apresentar atestado médico expedido por órgão público ou particular de saúde, no qual conste estar APTO para realização dos Exames de Aptidão Física.

Quando aconteceu o último concurso PM SP Oficial?

O último concurso para soldado aconteceu em 2021 e foram ofertadas 2.700 vagas. Os candidatos foram avaliados da seguinte forma:

Exames de Conhecimentos ; Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório.

; Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório.

Já o edital do concurso para aluno-oficial ofertou 220 vagas e também aconteceu em 2021 e foram cobradas as mesmas fases citadas acima.