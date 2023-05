Patrick Mahomes aborda a prisão de Jackson, ‘é meio que uma coisa pessoal’

A estrela do Kansas City Chiefs se reuniu com membros da mídia pela primeira vez desde Jackson Mahomes foi atingido por três agressão sexual agravada acusações decorrentes de um suposto encontro com uma mulher em fevereiro… e não foi difícil ver que o quarterback não se sentia à vontade para falar sobre isso publicamente.

Ele disse a um repórter duas vezes que queria manter seus sentimentos sobre o assunto em segredo … dizendo que fará o possível no futuro para separar os assuntos familiares de sua carreira no futebol.

Conforme informamos, Jackson foi preso em 3 de maio … depois que o dono de um restaurante alegou que ele a agarrou e a beijou à força várias vezes em seu estabelecimento no Kansas, três meses atrás. A jovem Mahomes também foi acusada de empurrar um membro de sua equipe de garçons no início da noite.

O advogado da estrela da mídia social, no entanto, disse na época do alegações iniciais em fevereiro que Jackson não fez nada de errado.

“Nossa investigação revelou evidências substanciais refutando as alegações do acusador de Jackson, incluindo as declarações de várias testemunhas”, disse. Brandon Davies pegou “Entramos em contato com a polícia para fornecer o resultado de nossa investigação para que eles possam ter uma visão completa do assunto.”