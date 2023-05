Patrick Mahomes conhece os designers da Adidas: quando seu novo tênis será lançado?

Fans estão se preparando para a oportunidade de comprar um par de sapatos desenhados por Adidas e Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes.

A estrela duas vezes vencedora do Super Bowl é um dos nomes mais quentes do esporte no momento e as marcas sabem que qualquer coisa com seu nome vai vender rapidamente.

Patrick Mahomes participa do Grande Prêmio de Miami com roupas da moda… é cercado por fãs

Os fãs também sabem disso, e é por isso que estão desesperados para obter detalhes dos sapatos e quando eles estarão disponíveis.

Parceria de Patrick Mahomes com a Adidas

Adidas tem um grande acordo com Mahomes e a relação entre marca e atleta parece ser extremamente forte.

Eles já têm vários designs do Mahomes 1 sapatocom este calçado a revelar-se muito popular.

“Domine desde o primeiro down e controle o jogo como um verdadeiro MVP, como Patrick Mahomes os tênis têm uma sensação robusta e responsiva para permitir que você faça jogadas durante todo o jogo”, é como a Adidas descreve os produtos que construiu com o zagueiro.

Os novos tênis Adidas de Patrick Mahomes

A Adidas está cada vez mais ambiciosa em seus planos e, pensando nisso, Mahomes recentemente teve uma reunião com designers da Adidas sobre o produto mais recente em que trabalharão juntos.

Uma história recente do Instagram de Mahomesno qual ele compartilhou um vídeo dessa reunião, gerou especulações de que um novo sapato está a caminho.

“Novo Mahomes especiais caindo em breve?” um usuário do Twitter postou recentemente.

Como foi relatado pela MARCA no início deste ano, a Adidas tem feito todo o possível para garantir a manutenção do Mahomes pelo maior tempo possível.

A Adidas até o presenteou com tênis personalizados para comemorar o primeiro aniversário de casamento do quarterback da NFL e sua esposa, Bretanha.

O gesto ganhou bastante repercussão nas redes sociais e somou imagem na cabeça dos torcedores Mahomes e a Adidas lado a lado.

Também houve campanhas regulares de endosso envolvendo a marca alemã de roupas esportivas e Mahomesmas qualquer data para um novo treinador ainda não foi anunciada oficialmente.