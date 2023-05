Patrick Mahomes e sua esposa Brittany vão ao Met Gala, Jackson estava lá?

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes limpa bem. Ele usava um elegante terno preto para o Baile do Met 2023 em Nova York no domingo ao lado da esposa Bretanhaque contrastou o NFL estrela com um vestido branco.

Mahomes, 27, está saindo de sua segunda carreira Super Bowl vitória e se tornou um dos atletas mais populares em todo o mundo.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

Ele andou no tapete vermelho com Brittany, 27, sua esposa e mãe de seus dois filhos. O casal começou a namorar no colégio.

Mahomes é apenas um dos vários atletas que marcaram presença no evento de moda, juntando-se Serena Williams, Roger Federer, Brittney Griner, Russel Westbrook e Stefon Diggs.

Reitreado NFL quarterback Tom Brady era um convidado ávido no Met Gala e iria com a ex-mulher Gisele Bündchenque compareceu sozinha ao evento este ano.

Jackson Mahomes foi ao Met Gala?

Jackson Mahomeso irmão mais novo de Patrick, o segue por toda parte e os fãs se perguntam se ele estava no Met Gala.

O influenciador de mídia social de 22 anos provavelmente preferiria comparecer ao Met Gala do que ao Super Bowl, mas ele não estava em lugar nenhum.

Na verdade, Jackson postou uma história no Instagram ao mesmo tempo que o evento, e ele estava em um restaurante do outro lado do país.

Jackson está atualmente sob investigação policial sobre um vídeo que o mostra beijando uma mulher à força.