Patrick Mahomes esclarece: primeiro ele quer anéis e sucesso, depois o dinheiro

Tele chefes estão prontos para dar quarterback Patrick Mahomes uma reformulação do contrato durante esta entressafra e, de acordo com a PFT, ele poderia mais uma vez se tornar o jogador mais bem pago da liga na primeira semana. Quando questionado sobre o status de seu contrato após o treino da OTA de quarta-feira, Mahomes enfatizou seu desejo de encontrar um equilíbrio entre a remuneração pessoal e a manutenção de uma equipe de alta qualidade em Cidade de Kansas.

Mahomes afirmou: “Eu, meu agente e a equipe sempre mantemos uma comunicação aberta. Tentamos fazer o que é melhor para a equipe. Mas, obviamente, quero fazer o que é melhor para mim também. Mas, ao mesmo tempo, Eu sempre disse que me preocupo mais com o legado e ganhar anéis do que ganhar dinheiro neste momento.

“Mas eu sei que mantemos a comunicação, vemos o que está acontecendo na liga. Mas, ao mesmo tempo, nunca farei nada que nos prejudique por manter os grandes jogadores ao meu redor. Então, é meio que oscilante nisso linha.”

Embora Mahomes provavelmente recupere o título de quarterback mais bem pago, ele enfatizou que sua motivação não é impulsionada apenas pelo dinheiro. “É mais, você só quer fazer o que for para não machucar outros zagueiros sempre que seus contratos surgirem. Você quer manter a barra pressionando. Então, não se trata de ser o cara mais bem pago, não se trata de ganhar muito dinheiro .Eu ganhei dinheiro suficiente para me sustentar pelo resto da minha vida.

“Mas, ao mesmo tempo, você precisa encontrar aquela linha em que ganha uma boa quantia de dinheiro, mas ainda mantém muitos grandes jogadores ao seu redor para poder vencer esses Super Bowls e você está vai ser capaz de competir nesses jogos.”

Ele elogia organização do Chiefs

Em última análise, Mahomes enfatizou a importância da comunicação aberta entre ele, a equipe e a gestão do Chiefs para garantir que a melhor equipe entre em campo e todos recebam uma remuneração justa. Ele elogiou o compromisso da organização em formar um time forte, dizendo: “Nós apenas tentamos garantir que tenhamos o melhor time naquele campo de futebol e que todos recebam o que merecem”.

Mahomes quer estabelecer um novo padrão para os contratos de zagueiro, garantindo que os futuros jogadores não sejam afetados negativamente. Por meio de uma comunicação aberta com os Chiefs, Mahomes busca criar uma equipe vencedora onde todos recebam sua parte justa.