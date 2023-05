Patrick Mahomes ‘esquece’ de seu irmão Jackson ao aparecer no Kentucky Derby e no GP de Miami com sua esposa Brittany

Tele vida de um NFL quarterback está sempre ocupado, mesmo fora da temporada, mas Patrick Mahomes levou isso a um nível totalmente novo.

O Kansas City Chiefs estrela fez uma aparição em dois grandes eventos esportivos esta semana, tudo no meio de seu irmão sendo acusado de agressão sexual.

Jackson Mahomes foi acusado na quinta-feira depois que algumas evidências bastante extremas apareceram na forma de imagens de segurança. Bretanha Mahomesesposa de Patrick, fez alguns comentários sobre a situação durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram no mês passado.

“Ele é um ser humano apenas tentando viver sua vida e encontrar seu caminho e até que você ande um dia no lugar dele (o que ninguém jamais fará), você não tem o direito de dizer m-sobre ele”, disse ela. “Então é melhor calar a boca.”

Semana movimentada de esportes para os Mahomes

Com a nova temporada da NFL chegando em breve, o casal Mahomes está aproveitando todas as chances que podem para aproveitar seus fins de semana.

Eles foram para o Kentucky Derby no sábado e foram fortemente fotografados em suas roupas. Eles também estiveram no Met Gala na segunda-feira.

Não contentes com esses dois grandes eventos, espera-se que eles estejam presentes no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami domingo à tarde. É apenas a segunda vez que a corrida acontece lá e estará lotada de celebridades e personalidades do esporte.

motorista mexicano Checo Pérez está na pole position depois de conseguir uma volta no quadro no início do Q3. Charles LeclercA queda de ‘s no final da sessão levou a uma bandeira vermelha e significou que Max Verstappen foi deixado em P9.