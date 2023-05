Patrick Mahomes está prestes a se tornar o jogador mais bem pago da NFL: quanto ele está ganhando?

CAtualmente, Patrick Mahomes não é apenas o mais recente vencedor do Super Bowl, mas também o recém-nomeado MVP para a temporada 2022-23. Quando assinou seu mais recente contrato com o Kansas City Chiefs, ele fez isso por 12 anos e uma média de US $ 45 milhões por temporada. Mas, recentemente, Lamar Jackson tem o contrato mais bem pago com os recentes $ 52 milhões garantidos por temporada com o Baltimore Ravens. Esperava-se que os Chiefs reconhecessem Patrick Mahomes como o melhor, dando uma nova olhada em seu contrato atual e eventualmente chegassem a um acordo digno do melhor jogador da NFL atualmente em atividade. Talvez haja um debate sobre quem é realmente o melhor, mas os resultados, elogios e estatísticas estão definitivamente do lado de Patrick Mahomes.

Quando o novo contrato de Patrick Mahomes pode ser anunciado?

De acordo com Mike Florio, do Pro Football Talk, o GM do Chiefs, Brett Veach, já falou levemente sobre um possível novo acordo para Patrick Mahomes. Apesar de não entrar em detalhes, ele ofereceu a Mike Florio algumas pistas de como esse negócio pode parecer quando acontecer. Resumindo, Florio está convencido de que podemos esperar que Patrick Mahomes se torne o atleta mais bem pago da NFL antes do início da próxima temporada. Obviamente, isso significa que ele ganhará mais do que os US $ 52 milhões por temporada que Lamar Jackson já está recebendo. A principal diferença entre Mahomes e Jackson é que Lamar fechou seu contrato pelas próximas três temporadas. Considerando que Patrick provavelmente quer um acordo mais longo do que aquele.

Mike Florio também disse que o Kansas City Chiefs provavelmente quer esperar até os últimos dias antes do início da temporada para fechar o negócio. Isso se deve aos muitos contratos de zagueiro atualmente sendo negociados por outras equipes com seus respectivos QBs. O plano é ter o melhor jogador da liga como o mais bem pago, não importa o que aconteça no início da temporada. Os chefes estão cientes de que Patrick Mahomes tem potencial para se tornar o próximo na linha de sucessão ao trono de Tom Brady e eles querem que ele se sinta assim. Se Lamar Jackson já está ganhando $ 52 milhões por ano, quanto Patrick Mahomes deve ganhar?