Patrick Mahomes faz uma lista dos maiores quarterbacks de todos os tempos

Kansas City Chiefs Super estrela Patrick Mahomes fez uma lista dos maiores zagueiros de todos os tempos e Tom Brady estava obviamente no topo, de acordo com Complexo. Alguns NFL fãs, no entanto, não se contentaram com ele colocando Aaron Rodgers sobre Joe MontanaIncluindo Dov Kleiman de BroBíblia.

Mahomes, 27 anos, já é considerado um dos três melhores QBs de todos os tempos, então sua classificação significa muito, especialmente depois de vencer seu segundo Super Bowl.

“Ter alguém não chamado Brady acima Joe Montana é estranho”, escreveu Kleiman. “Ele era considerado ‘O GOAT’ antes de Brady dar uma volta nele.”

A lista de Mahomes é: Brady, Peyton ManningRodgers, Montana, mais E Marina e John Elway empatado em quinto lugar.

Montana ganhou quatro troféus do Super Bowl ao longo de sua carreira com o São Francisco 49ers e ganhou três prêmios de MVP da liga.

Aaron Rodgers nem mesmo entre os 10 primeiros

Rodgers, 39, tem quatro prêmios MVP em seu nome, mas apenas uma vitória no Super Bowl. Alguns fãs questionaram se o ex Green Bay Packers QB estaria até no top 10 da conversa.

Mahomes afirmou anteriormente que Rodgers é uma grande inspiração para ele e credita seu estilo de jogo ao Jatos de Nova York quarterback..

Com isso em mente, fica claro por que Mahomes classificou Rodgers tão alto, especialmente acima de nomes como Marino e Montana.

