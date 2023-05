Patrick Mahomes finalmente aborda o caso de agressão sexual do irmão Jackson em público

Taqui realmente não é demais Patrick Mahomes pode fazer em termos de seu irmão, Jackson Mahomes‘ caixa de bateria sexual. A primeira vez que um problema como esse se tornou público com Jackson, ele foi acusado ou beijou à força o dono do Aspens Restaurant and Lounge em Overland Park, Aspen Vaughn. Isso aconteceu em março e até vazaram imagens do momento em que aconteceu. Aspen Vaughn deu entrevistas sobre o incidente e o quanto isso a afetou. Em maio, Jackson foi preso por um incidente de agressão sexual com uma mulher diferente e pagou uma fiança de $ 100.000 horas depois que o incidente aconteceu. Há uma audiência preliminar marcada para 31 de agosto, ainda este ano.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

Muitos exigiram que Patrick Mahomes se apresentasse e se manifestasse contra as ações que colocaram seu irmão em sérios problemas legais. Mas o QB do Kansas City Chiefs permaneceu de boca fechada até hoje. De acordo com a Fox KC, Patrick Mahomes foi questionado duas vezes sobre isso e esta foi sua resposta: “Honestamente, é uma coisa meio pessoal que tenho que guardar para mim mesmo. No final do dia, venho aqui para jogar futebol. e tento cuidar da minha família ao mesmo tempo. Então, apenas guardo para mim e vou lá jogar futebol quando estou no prédio. Acho que esse é um processo que todos devem enfrentar na vida. Obviamente , estou em um palco maior, mas ao mesmo tempo é sua família, mas você tem que vir aqui e fazer um trabalho, e é isso que tento fazer todos os dias”.

Patrick Mahomes deve fazer mais alguma coisa sobre o caso de seu irmão?

Todos nós precisamos entender que a posição de Patrick Mahomes é extremamente complicada devido ao seu nível de fama e status como figura pública. Qualquer coisa que pessoas tão famosas digam em público sobre um tópico controverso será examinado e usado contra eles em todas as plataformas. No momento, a mera declaração de que ele quer manter a privacidade sobre esse assunto já está enlouquecendo as pessoas que querem Jackson na prisão. Não há uma maneira fácil de navegar nisso, Patrick Mahomes apenas provou que está fazendo isso da melhor maneira possível. Além disso, ele precisa ficar de olho nas relações pessoais com outros membros de sua família. Se você não concorda com a reação de Patrick Mahomes, qual seria a melhor abordagem para ele lidar com isso?