Patrick Mahomes mostra sua mágica: lança passe incrível durante treino

Dapesar da temporada da National Football League não começar até setembro, Patrick Mahomes já está bem à frente da próxima campanha.

O zagueiro voltou recentemente ao time para começar seu treinamento de pré-temporada e embora ainda faltem mais de três meses até o Começa a 104ª temporada da NFL, Mahomes já parece afiado.

A página oficial do Twitter da Kansas City Chiefs vem mantendo os torcedores atualizados com vídeos do time em campo, preparando desde físicos para planos de jogo táticos e movimentos.

Seu último clipe envolve ‘mágico’ Mahomes trabalhando em alguns movimentos inteligentes. “Nosso mágico trabalhando em alguns novos feitiços”, foi a legenda do vídeo, no qual o QB lança um passe rasteiro.

Mahomes tentará replicar o sucesso do Super Bowl da última temporada na próxima campanha. Os atuais titulares, os Chiefs, devem receber o Detroit no NFL Kickoff Game.