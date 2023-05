Patrick Mahomes preocupa os fãs ao tentar levantar um carro de Fórmula 1: não machuque a espinha de $ 500 milhões

Fe do Kansas City Chiefs ficaram apavorados enquanto sintonizavam o Yum Grand Prix no domingo para ver seu premiado quarterback Patrick Mahomes tentando levantar um Fórmula 1 carro no ar.

Grande contrato de Mahomes

Mahomes levou seu time a três participações no Super Bowl nas últimas seis temporadas e é o atual campeão, tendo vencido duas vezes recentemente. O novo contrato que os Chiefs entregaram a ele ultrapassou 500 milhões de dólares em valor total.

É o contrato mais caro da história da NFL quando se trata de valor geral, mas na verdade se estende até 10 anos no futuro.

São muitos ovos para colocar em uma cesta, e é por isso que os torcedores, jogadores e diretores do Chiefs vivem com medo da perspectiva de Mahomes sofrer qualquer tipo de lesão.

No período de entressafra, porém, Mahomes quer se divertir. Ele estava no Kentucky Derby no sábado, e então ele estava no Grande Prêmio de Miami no domingo, onde Max Verstappen ampliou sua pequena vantagem na liderança do Campeonato de Pilotos sobre Companheiro de equipe da Red Bull Sergio Perez.

Mahomes postou uma foto sua nas redes sociais tentando levantar um carro de F1 pela traseira, enquanto marcava o desenvolvedor de saúde e desempenho Bobby Stroupe. Os fãs do Chiefs foram rápidos em apontar que os carros de F1 podem pesar até 1.759 libras e está colocando muita pressão na coluna de Mahomes até mesmo para fingir que está levantando o carro.

Um usuário do Twitter compartilhou as imagens de Mahomes em Miami e disse: “Não machuque essa espinha dorsal de $ 500 milhões enquanto tenta levantar essa coisa … você é o rei de KC.”