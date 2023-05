Patrick Mahomes quer imitar as realizações de Tom Brady? Rico Eisen pensa assim

EUuma discussão recente, ferro rico compartilhou seus pensamentos sobre Patrick Mahomes e fez comparações com Tom Brady, sugerindo que Mahomes está em busca de superar o lendário quarterback. Com a aposentadoria de Brady, Mahomes agora se destaca como um dos principais zagueiros da NFL, com vários Super Bowl vitórias.

De acordo com Eisen, Mahomes tem uma oportunidade genuína de alcançar o ex-icônico patriotas e bucaneiros QB, não apenas em termos de conquistas em campo, mas também em sua abordagem fora do campo. Eisen enfatizou que Mahomes é o único jogador que tem uma chance realista de alcançar o nível de Tom Brady.

“Agora, enquanto estamos sentados aqui, há apenas um cara que poderia estar no código de área da galáxia para pegar Tom Brady com sete Super Bowls até o final de sua carreira, e é Patrick Mahomes. Tudo o que sou dizendo que este é o único cara que pode ter essa chance”, disse Eisen.

Eisen também expressou sua crença de que Mahomes se contenta em ser mal pago, assim como Tom Brady. Apesar do influxo de contratos lucrativos para quarterbacks na NFL, Mahomes não é o jogador mais bem pago em sua posição.

Traçando paralelos com Brady, Eisen rapidamente apontou: “Já estamos falando sobre pegar menos. Certo? Quantas vezes Brady supostamente deu um desconto para os Patriots? Esse é o tipo de coisa em que penso quando o ouço dizer isso .

“Parece exatamente com Brady. Ele tem Brady em sua mira, potencialmente, e também entende que Brady venceu todos eles por não deixar tudo na mesa. Ele deixou alguns para outras pessoas.”

Brady costumava ser mal pago para ter grandes jogadores ao seu redor

Brady, notoriamente, nunca deteve o título de quarterback mais bem pago da NFL. Isso permitiu que o Patriotas da Nova Inglaterra para construir uma equipe formidável ao seu redor e fornecer-lhe as armas necessárias.

Ao fazer isso, eles maximizaram suas chances de ganhar várias Super Bowls, que ele realizou. Além disso, essa abordagem também contribuiu para o patrimônio líquido fora do campo de Brady.

Eisen postula que Mahomes está adotando uma estratégia de longo prazo semelhante. Ele pode ser o único zagueiro da liga com uma chance realista de alcançar o sete vezes campeão do Super Bowl e solidificar seu próprio caso como o maior de todos os tempos.