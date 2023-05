Patrick Mahomes recebeu uma mensagem dura de um executivo da NHL: “Você deveria manter seu irmão fora da cadeia”

Patrick Mahomes se envolveu em um assunto que não lhe dizia respeito e pediu a Coiotes do Arizona Equipe da NHL se mudará para Cidade de Kansas, algo que não agradou Makayla Perkins, chefe de mídia social da Phoenix Sports, que enviou uma mensagem dura ao quarterback do Chiefs.

Algumas semanas atrás, uma pesquisa foi realizada para perguntar aos cidadãos de Temple, Arizona, se eles gostariam de um novo estádio para o coiotesa resposta foi esmagadora e o voto não venceu de longe.

Devido ao veredicto dos cidadãos, começaram a se espalhar rumores de que a equipe poderia mudar de cidade. Foi então que apareceu Patrick Mahomes, escreveu o vencedor do Super Bowl em sua conta no Twitter.

“KC coyotes soa bem! @NHL, o que vocês acham? @tmobilecenter!”

A resposta do pessoal da NHL.

Vários não gostaram do que Mahomes escreveu, para Makayla Perkins O executivo da Phoenix Sports, que comanda a conta do Coyotes, reagiu fortemente e mandou um recado duro ao jogador do Kansas City Chiefs.

“Talvez você devesse se concentrar mais em manter seu irmão mais novo fora da prisão e menos em nossa equipe da NHL”, escreveu ela em sua conta no Twitter, embora posteriormente a tenha excluído.

Nenhum dos envolvidos comentou o assunto.

O que aconteceu com Jackson Mahomes?

De acordo com um depoimento, Mahomes foi acusado de beijar uma mulher à força contra sua vontade em três ocasiões no início deste ano, depois de agarrá-la pelo pescoço. O incidente ocorreu no Aspens Restaurant and Lounge em Overland Park, Kansas, em 25 de fevereiro.

Mahomes foi acusado de uma acusação de agressão por contravenção e três acusações de agressão sexual agravada depois de supostamente agredir o proprietário do Aspens Restaurant and Lounge em Cidade de Kansas fevereiro passado. Ele foi libertado sob fiança de $ 100.000.