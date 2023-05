Patrick Mahomes tem um novo troféu de MVP: Most Valuable Parent!

Cenquanto ele espera pelo início da nova temporada da NFL, Patrick Mahomes gosta de passar tempo com seus entes queridos. O bicampeão do Super Bowl passou a segunda-feira em um campo de golfe ensinando a sua filhinha, Sterling, todos os fundamentos do esporte. Então, na terça-feira, ele continuou seu tempo em família com uma sessão de ginástica ao lado de sua esposa, Brittany Lynnee sua filha.

Segunda-feira passada, através das histórias de Brittany no Instagram, Sterling Skye e a Cidade de Kansas quarterback foram vistos compartilhando um momento de ternura no campo de golfe. Patrick Mahomescom um look de verão adequado à ocasião, mostrou à filha como segurar os tacos de golfe e dar o respetivo swing no putt.

Sua esposa a ajudou a colocar a bola no tee. O bebê de 6 meses de Mahomes, Patrick “Bronze” Levon, também fez parte da cena adorável, embora ainda seja muito jovem para aulas de golfe.

Nesta terça-feira, Patrick Mahomes demonstrou que não apenas se mantém em forma para a nova temporada da NFL, mas também envolve seus entes queridos em seus treinos. Durante uma sessão de ginástica, Sterling e Brittany foram vistos mais uma vez passando um tempo com ele.

Sterling Skye, filha de Patrick, com sua mãe Brittany Lynne.Instagram @brittanylyne

Patrick adora passar tempo com sua família

“Para trabalhar com o pai”, a esposa de Patrick postou no Instagram, junto com algumas fotos. Uma foto mostra Skye, com um grande sorriso, pendurada em uma das barras enquanto sua mãe a segura. Outra foto captura sua contemplação do treino de seu pai, e uma terceira foto a mostra rindo enquanto o quarterback do Chiefs a levanta.

Patrick Mahomes brincando com a filha.Instagram @brittanylynne

Em aproximadamente 100 dias, Patrick Mahomes estará de volta a campo para o jogo de abertura da temporada 2023 da NFL, enfrentando o Detroit Lions em um confronto promissor. Porém, enquanto espera a oportunidade de ganhar mais um anel e campeonato para Cidade de Kansasele pode reservar algumas horas para aproveitar a companhia de sua esposa e seus dois bebês.