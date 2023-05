PC RR Concurso: 19 Questões Anuladas – Saiba o que Aconteceu

Os candidatos do concurso PC RR ( Polícia Civil de Roraima) tiveram um susto nesta sexta-feira, 12 de maio. Isso porque, a Vunesp, banca organizadora do certame, anunciou que 19 questões da seleção foram anuladas.

A disputa foi para o cargo de Médico Legista. A decisão aconteceu após reanálise de 40 questões sobre conhecimentos específicos e constatado que as 19 questões eram semelhantes às da prova que foi cancelada em agosto de 2022, após o caminhão com os cadernos de prova sofrer desvio na rota.

Pronunciamento da corporação sobre o concurso PC RR

A PC RR falou que a banca Vunesp sabe do descumprimento do termo de compromisso, já que a empresa precisa ofertar questões inéditas.

Porém, a corporação destaca que apesar do número de questões anuladas do concurso PC RR, a situação não comprometeu a capacidade de avaliação do certame.

Entretanto, a situação tem causado revolta entre os candidatos, inclusive, um dos candidatos relatou que a repetição de questões entre as provas adiadas e aplicadas também aconteceu para o cargo de Odontolegista. Outros candidatos pedem a divulgação do cronograma do concurso.

Outros pediram o cancelamento do concurso PC RR e escolha de nova banca. Um candidato chegou a pedir que seja divulgado o cronograma do certame e pede respeito com os sonhos dos concurseiros.

Vale lembrar que além das 7 vagas para Médico Legista, o certame ainda oferta as seguintes oportunidades:

Delegado de Polícia: 35 vagas;

Odonto-Legista: 1 vaga;

Perito Criminal: 9 vagas;

Escrivão: 51 vagas;

Agente de Polícia: 52 vagas;

Papiloscopista: 14 vagas;

Auxiliar de Perito: 4 vagas; e

Auxiliar de Necropsia: 2 vagas.

A remuneração inicial do ocargo de Médico Legista será de R$ 12.901,17. Além desse valor, o servidor ainda recebe o auxílio alimentação de R$ 500,00.

Entenda o caso do caminhão desviado

A Polícia Civil abriu investigação ao constatar que o caminhão que levava as provas do certame mudou de rota durante o trajeto.

No depoimento, o motorista explicou que ajudava um amigo a realizar uma mudança. No veículo, juntamente com os pacotes com as provas do concurso PC RR, foram encontrados uma cama, um condensador de ar, roupas e até uma chopeira.

O motorista ainda alegou que o amigo necessitava de ajuda e as móveis fariam o trajeto de Manaus para Boa Vista. Para inserção da mudança, o lacre foi rompido, contudo, segundo levantamento, a proteção do conteúdo das provas não foi modificado. O motorista ainda destacou que não sabia qual era o conteúdo da carga que estava levando.



Assim que foi detectado o desvio da rota, a banca Vunesp entrou em contato com a Polícia Federal que fez a interceptação do veículo. Em primeiro momento, a empresa anunciou que o certame não seria cancelado, levando em conta que o pacote das provas permaneceram intactos.

Contudo, após reinvicação dos candidatos, o governador decidiu o adiamento das provas.

Outros concursos PC

O concurso PC PI ( Polícia Civil do Piauí) vai ter mais convocados do último edital. Isso porque, foi aprovada a criação de um cadastro reserva do certame.

Se trata da aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 24 de 2023 pelos deputados da Assembleia Legislativa do Piauí.

O documento faz com que seja inválida a decisão que limita o número de aprovados convocados no concurso público. Diante disso, haverá a ampliação do cadastro reserva para Delegados, Agentes de Polícia e Peritos. O certame aconteceu em 2018 e teve a Nucepe como banca organizadora.

Ao todo foram 350 vagas divididas da seguinte forma:

Delegado: 50 oportunidades;

Perito: 50 oportunidades;

Agente: 250 oportunidades.

Atualmente, os candidatos realizam a investigação social e avaliação psicológica, etapas finais do certame.

Novo concurso PC PI

O concurso PC PI (Polícia Civil Piauí) pode ter novo edital liberado a qualquer momento. Isso porque, o delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, Lucy Keiko afirmou no ano passado, mais precisamente no dia 05 de dezembro, que a minuta do edital está pronta.

As declarações foram realizadas ao Cidade Verde, durante a formatura do Curso de Operações Policiais (COP).

Contudo, é importante destacar que apesar dos trâmites em prol do edital terem sido finalizados será necessário um diálogo com Rafael Fonteles, governador eleito. A conversa será sobre a realização do certame.

Em declaração, o delegado-geral disse: “Temos a minuta de um edital pronta, mas falta debatermos com o Governo do Estado e saber se é viável lançar agora”.

Sobre o quantitativo de vagas e cargos do concurso PC PI, Lucy disse: “O principal objetivo é também formar mais agentes e escrivães. A Polícia Civil deve ter um acréscimo de servidores no próximo ano”. As oportunidades são afirmadas como “consideráveis”, de acordo com Keiko. Com isso, tudo indica que não serão poucas vagas, porém, deve-se respeitar a a lei que estabelece o número de cargos que a Polícia Civil do Piauí.