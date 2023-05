Peacock na Samsung Smart TV em Peacocktv.com TV/Samsung Activate Code

Em 2020, quando a NBC lançou a Peacock TV, muitos se perguntaram se o mercado de streaming precisava de outro player. Com uma concorrência significativa, a plataforma conseguiu se estabelecer como uma das opções mais confiáveis ​​para ajudar os cortadores de cabos a obter conteúdo de alta qualidade a um preço razoável.

Há momentos em que os serviços de streaming demoram para trazer seus aplicativos para todas as plataformas. Foi perceptível por algum tempo que as TVs inteligentes da Samsung estavam ausentes da lista de produtos Peacock. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Então, vamos conferir o guia para ver como ativar o Peacock TV usando peacocktv.com/tv/samsung insira o código link.

O que é Pavão?

Com o Peacock, você pode acessar o conteúdo da família de redes da NBCUniversal. Uma ampla variedade de filmes e clássicos da TV está disponível, bem como filmes da Universal, canais de notícias e esportes ao vivo e programação original. Você também pode acessar a vasta biblioteca de programas de TV da NBC sob demanda.

Peacocktv.com tv/samsung Ativar : Como assistir Peacock na Samsung Smart TV

Devido às limitações atuais, o serviço está disponível apenas na região dos EUA. No Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria e Itália, os assinantes Sky e NOW também podem transmitir gratuitamente a Peacock TV. No momento, apenas algumas TVs Samsung suportam o Peacock nativamente.

Então, para esses dispositivos suportados, vamos verificar as etapas abaixo para saber como ativar ou obter a Peacock TV na Samsung TV usando peacocktv.com/tv/samsung insira o link do código. Portanto, vamos começar com eles:

Etapa 1: baixe e instale o aplicativo Peacock TV na TV Samsung (modelos 2017 ou mais recentes)

Para ativar a Peacock TV na sua TV Samsung, você deve primeiro baixar o aplicativo Peacock TV na sua Smart TV Samsung. No entanto, você pode ativá-lo seguindo estas etapas.

Vou ao ‘ aplicativos ‘ na tela inicial. Clique no ‘ Procurar ‘ ícone. Digitar “ pavão tv ” na caixa de pesquisa. Para iniciar o download, clique no botão “ Download ” botão.

É isso. Agora, ele iniciará automaticamente o download e a instalação do aplicativo Peacock TV. Depois de concluído, passe o mouse sobre as próximas etapas.

Etapa 2: inscreva-se na Peacock TV

É necessário assinar a Peacock TV antes de poder ativá-la na sua smart TV. Aqui estão as orientações que você precisa seguir.

Para assinar a Peacock TV, clique na opção Sign-Up. Assim que você clicar no Inscrever-se botão, preencha os detalhes necessários. Depois disso, você precisará escolher um plano de assinatura e concluir o processo de pagamento.

Etapa 3: código de ativação da Peacock TV

Você receberá um código de ativação assim que se inscrever no Peacock TV, que usará para ativá-lo. Para obtê-lo, siga estas etapas.

Na sua Samsung Smart TV, inicie o aplicativo Peacock TV. Vá para a tela inicial e selecione “ Entrar .” Clique em “ Entrar no provedor de TV .” O código de ativação aparecerá agora; você deve anotá-lo para usá-lo ainda mais.

Passo 4: Ative a Peacock TV

Depois de obter seu código de ativação, você pode ativar a Peacock TV na sua Samsung Smart TV.

Visita peacocktv.com/tv/samsung. Na tela da TV, digite o código de ativação. Continuar botão e siga as instruções. Para ativar, aperte obotão e siga as instruções.

Encerrar | peacocktv.com tv/samsung Código de Ativação

Então, isso é tudo que tenho para você sobre como obter peacocktv.com/tv/samsung insira o código. Espero que este guia tenha ajudado você. No entanto, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

