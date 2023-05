Pedro Pascal: Fãs de Game Of Thrones enfiaram o dedo no olho dele e infeccionaram

t é uma das mortes que mais chamou a história em A Guerra dos Tronos. Um final lendário em Westeros, fez Pedro Pascal explodir na cultura pop. Agora Seu Djarin de O Mandaloriano e joel de O último de nósPascal foi o primeiro Oberyn Martell na quarta temporada da série da HBO, herói de Dorne, brutalmente assassinado por Gregor Clegane (Hafr Jlus Bjrnsson), que arrancou os olhos na areia até quebrar o crânio.

Foi uma cena tão cult que os fãs quiseram enfiar o dedo nos olhos de Pedro para recriar a cena com o ator.

Ele estava tão animado por finalmente ser reconhecido em público pelos fãs que, quando eles começaram a abordá-lo, ele literalmente os deixou fazer o que quisessem.

Várias pessoas pediram que ele reencenasse a famosa cena enfiando os dedos nos olhos.

“Lembro-me de um tempo atrás, por causa de Game of Thrones e a forma como meu personagem morreu, as pessoas realmente queriam tirar selfies com os polegares nos meus olhos!” ele diz a outros fãs hoje em um vídeo para o The Hollywood Reporter no qual ele aparece ao lado de Kieran Culkin e Evan Peters.

“No começo, eu estava tão envolvido e tão feliz com o sucesso do personagem em Game of Thrones, que eu os deixei!”

Mas nem tudo foi felicidade para Pedro Pascal.

Pedro Pascal acrescenta, às gargalhadas: “Um dia, por causa disso, acabei com um pequena infecção ocular…”

Kieran Culkin ficou boquiaberto com a docilidade do colega.

Dois meses atrás, Peter Pascal recontado de Oberyn Martell cena da morte em Hot Ones: “Estava muito quente quando filmamos aquela cena.” Hafr Jlus Bjrnsson estava em cima de mim e então ele colocou seus polegares sobre meus olhos e eles tinham um tubo passando por seu corpo através de seus antebraços até seus polegares e bombeando sangue frio. Foi quase refrescante porque estava muito quente. Mas Bjrnsson é realmente um cara adorável de coração…”