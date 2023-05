Pelo menos seis paparazzi estavam atrás do príncipe Harry e Megan Markle em perseguição de carro quase fatal

AApós os primeiros relatos de um acidente quase fatal que quase aconteceu nas ruas de Nova York, o NYPD divulgou um comunicado detalhando o que aconteceu com Príncipe Harry e de Meghan Markle SUV. Ao saírem da cerimônia do Prêmio Mulheres da Visão, por volta das 22h de terça-feira, o Departamento de Polícia de Nova York revelou que pelo menos seis carros de paparazzi foram vistos perseguindo perigosamente o casal real. Em uma perseguição de carro que durou cerca de 2 horas, a declaração do porta-voz do príncipe Harry faz parecer que alguém se machucou. No entanto, o NYPD queria esclarecer que ninguém foi ferido durante a perseguição de carro.

O prefeito da cidade de Nova York, Adams, também confirmou que foi informado sobre o incidente em que dois policiais da polícia de Nova York podem ter ficado gravemente feridos. Mas no final do dia, ninguém foi ferido. Adams lembrou à imprensa que não era necessário lembrar a forma como a princesa Diana faleceu. Ele continua exortando os paparazzi ativos a colocar a segurança pública sempre antes da injeção de dinheiro que estão atrás. Adams também lembrou que Manhattan é uma pequena parte de uma cidade densa. Isso inevitavelmente torna o transporte muito mais complicado do que em outras cidades. Há mais detalhes sobre o que exatamente aconteceu após a frenética perseguição de carros e o NYPD forneceu a mídia.

A par do comunicado, a NBC News também revelou que o príncipe Harry, Meghan Markle e a sua mãe foram levados para a 19ª DP e aí permaneceram durante 15 minutos. Após isso, foram escoltados até um táxi e retornaram ao seu destino inicial. Esta é a declaração do NYPD: “Muitos fotógrafos dificultaram o transporte. O duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimações, feridos ou prisões a respeito.”