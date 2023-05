Peloton faz recall de 2,2 milhões de bicicletas ergométricas, assentos quebrando e causando lesões

A Peloton emitiu um recall ENORME em suas sempre populares bicicletas ergométricas … porque, em vez de as pessoas suarem durante um treino, algumas estão quebrando ossos.

A empresa ordenou na quinta-feira o recall de cerca de 2,2 milhões do modelo PL01 … de acordo com a Consumer Product Safety Commission, os espigões do assento podem quebrar enquanto os usuários andam, criando um sério risco de queda e outros riscos de lesões.

Peloton diz que já houve 35 relatos de quebra e desprendimento do espigão do selim durante o uso, com 13 relatos de ferimentos como pulso fraturado, hematomas e até cortes devido a pessoas que caíram das bicicletas – caramba.

Para quem não sabe, esta não é a primeira vez que a Peloton faz recall de produtos… fez o mesmo em 2021 para esteiras de 125K após lesões relacionadas a crianças e até mesmo uma que morreu tragicamente.



Reproduzir conteúdo de vídeo





12/12/21 o pelotão

A empresa teve que fazer o controle de danos depois que “And Just Like That…” apresentou o chocante morte do sr. Grande ao andar de Peloton, o que obviamente não é uma boa aparência. Em resposta, eles zombou em tudo com uma campanha publicitária bastante atrevida.