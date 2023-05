Penedo é a primeira cidade de Alagoas a receber o Projeto TRE em Movimento

Secom PMP

Alertar sobre a importância da democracia, incluindo a participação efetiva de minorias, com oferta de serviços gratuitos para a população.

Foi com esses propósitos que a justiça eleitoral alagoana desembarcou nesta terça-feira, 30, em Penedo, primeiro município do estado atendido pelo Projeto TRE em Movimento – Cidadania e Democracia.

No Theatro Sete de Setembro lotado, o desembargador e presidente do TRE Alagoas, Washington Luiz Damasceno Freitas, explicou os motivos da iniciativa que também será levadas para escolas e outros municípios, ressaltando o objetivo de ampliar a representatividade de mulheres, jovens, negros, indígenas e LGBTQIA+ na política.

Em seu retorno à cidade ribeirinha, Washington Luiz destacou ainda o trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes, “cidadão pacato que merece o reconhecimento de todos”, como definiu, acrescentando ainda a observação de sua filha, a Secretária Estadual de Cultura, Melina Freitas, também presente no evento.

“Ela me disse que, entre os 102 prefeitos dos municípios alagoanos, Ronaldo Lopes é o que mais valoriza a cultura”, declarou o desembargador que recebeu o título de cidadão honorário penedense, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Penedo, decreto legislativo de autoria do vereador Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior).

Ronaldo Lopes agradeceu o reconhecimento pelos avanços de sua administração e enalteceu a importância da orientação da justiça eleitoral, especialmente sobre o uso de informações confiáveis no combate às fake news e o processo de conscientização a respeito da democracia e das escolhas fundamentadas em critérios éticos e no interesse coletivo.

A solenidade de abertura contou ainda com palestras promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e um esquete teatral do Grupo Cazuadinha direcionado à valorização do voto consciente.

De maneira simultânea, a população era atendida para emissão de documentos (RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho). A Prefeitura de Penedo também levou serviços gratuitos, com vacinação contra Covid e Influenza no Expresso Saúde, unidade móvel que também realizou aferição de pressão arterial e testes rápidos de Covid e ISTs.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte