Penedo ganha estação da nova rede de monitoramento estadual para alerta de desastres naturais

Penedo ganhou nesta quinta-feira, 11, a primeira estação meteorológica da nova e moderna rede de monitoramento do sistema estadual de alerta para desastres naturais.

O investimento instalado no Campus do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) é referência para a região do Baixo São Francisco, primeira etapa do projeto que terá mais quatro estações do mesmo porte em outras cidades polo do estado, além de mais 40 pluviômetros em outros municípios.

De acordo com o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gino César Meneses Paiva, Alagoas será o primeiro estado do Brasil a ter 100% de cobertura com o sistema que transmite dados em tempo real.

O Superintende de Prevenção e Desastres Naturais, Vinícius Nunes Pinho, explica que a estação é alimentada por energia solar, com painel dotado de bateria para funcionar à noite; pluviômetro; sensores para medir radiação solar; umidade; temperatura; intensidade e direção do vento em três sentidos.

“Todas as informações captadas são enviadas para um computador instalado na estação e os dados transmitidos para a nossa central via modem, em tempo real, em intervalos de dez minutos, com informações consolidadas a cada hora”, frisa Vinícius Nunes, gestor do setor da Semarh Alagoas antes conhecido como Sala de Alerta.

Para o Coordenador da Defesa Civil Municipal, Geraldo Sabino, a nova estação é fundamental para a prevenção de desastres naturais, frisando a maior antecedência de tempo para prevenção desastres e precisão das informações sobre variações climáticas.

Em nome do Prefeito Ronaldo Lopes, que se encontra cumprindo agenda de trabalho fora do município, o Secretário João Ferreira (Semarh Penedo) destacou mais esse avanço gerado pelo trabalho conjunto entre os governos estadual e municipal.

“Esta é mais uma conquista de grande importância para Penedo e as outras cidades do Baixo São Francisco, graças ao apoio que o Governador Paulo Dantas tem dado para a região, reconhecendo também o trabalho do nosso Prefeito Ronaldo Lopes”, disse Irmão João, como é mais conhecido.

O Diretor-geral do Campus Ifal Penedo, Felipe Thiago Caldeira, informou que o investimento em ciência e tecnologia também será utilizado em pesquisas de professores e estudantes, trabalho que já tem o apoio da Semarh Alagoas, conforme afirmou Gino César.

A inauguração da nova estação meteorológica foi prestigiada ainda por professores do Ifal, representantes da Marinha, Corpo de Bombeiros, Câmara de Vereadores e do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte