Penedo recebe segunda edição do Trakto Show em setembro

Divulgação Trakto com Secom PMP

O Trakto Show, tradicional evento que movimenta o cenário empreendedor no Nordeste brasileiro, chegou a Penedo no ano passado e já tem a segunda edição com data confirmada.

Será entre 22 e 24 de setembro deste ano na cidade histórica alagoana. A programação contará com uma proposta diversificada com várias palestras, arenas e atrações culturais para o público interessado.

Com apoio da Prefeitura de Penedo, o evento contará com uma programação diversificada, onde cada arena representará um mundo diferente, com conteúdo inspiracional, formação empreendedora e técnica, além de atrações culturais para todas as idades, com destaque para a inclusão do público infantil.

“É uma alegria imensa planejar e realizar a segunda edição do Trakto Show nessa cidade tão acolhedora. Penedo foi a primeira cidade fora de Maceió em que realizamos o evento e, em 2022, o público local recebeu muito bem a nossa proposta, com auditórios lotados”, destaca Paulo Tenório, CEO da Trakto.

A expectativa para este ano é ainda maior porque serão três dias com programação muito enriquecedora. “Esperamos que o impacto seja muito positivo, especialmente para empreendedores, líderes de negócios e profissionais interessados em impulsionar suas carreiras”, acrescenta Tenório.

Com novas cores e formas, acompanhando a inovadora identidade visual do projeto, as arenas do Trakto Show Penedo serão realizadas em vários locais do centro histórico da cidade, como o Centro de Convenções, o Theatro Sete de setembro, a Associação Comercial e o OXELab.

“O primeiro Trakto Show em Penedo foi maravilhoso e este ano não será diferente. Para nós é motivo de orgulho Penedo ser a primeira cidade, fora de Maceió, a realizar esse super evento. É um trabalho conjunto que deu certo e avança cada vez mais porque nós somos a primeira cidade do Brasil a fechar parceria com a Trakto para incluir a plataforma Trakto Educação na rede pública municipal”. afirma o Prefeito Ronaldo Lopes, já convidando os visitantes para a segunda edição do Trakto Show em Penedo.

A expectativa é de que, diariamente, cerca de 5 mil pessoas passem pelo Trakto Show Penedo. Em 2022, o evento reuniu, no total, uma média de 10 mil pessoas que passaram pelo centro histórico de Penedo, região que foi ocupada pelo evento durante os dois dias de programação.

Com o aumento da duração do evento e novos locais, a ideia é expandir o potencial de fomentar negócios, inspirando empreendedores e profissionais da inovação, além de levar estímulo à economia criativa também para o interior de Alagoas. As inscrições serão divulgadas em breve.

Serviço:

Trakto Show Penedo

Quando: 22 a 24 de setembro de 2023

Onde: Centro Histórico (Penedo-AL)

Sobre a Trakto

A Trakto Design é uma ferramenta global de design escalável com inteligência artificial para empresas. A startup alagoana foi fundada em Maceió (AL) há 10 anos. Com quase 1 milhão de usuários em sua plataforma, a startup oferece aos empreendedores digitais várias ferramentas para seus negócios, como apresentações, propostas comerciais, contratos, e-books, posts para redes sociais, entre outros serviços.

Em 2021, a Trakto captou cerca de R$ 7 milhões com a Black Founders Fund, do Google, a E3 Negócios e a Capt All. Além disso, foi selecionada pelo Google for Startups para participar da edição 2022 do Black Founders Fund e também pela Endeavor para fazer parte do seu programa de aceleração Scale-up 2022.1. No mesmo ano, realizou a quinta edição do Trakto Show, considerado o maior evento combinado de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Nordeste brasileiro.

Em 2023, a empresa lançou a Trakto Educação, uma plataforma de soluções para promover a digitalização do ensino público, a inclusão tecnológica de comunidades escolares inteiras e, assim, contribuir para aprimorar os indicadores de qualidade da educação.