Perda da CNH por Pontos na Carteira de Motorista

Atenção motorista! Se você perder essa quantidade de pontos na carteira, perde a CNH. Então, para te ajudar a prevenir esse tipo de problema, separamos algumas das principais informações sobre esse tema para te passar.

Além disso, ainda daremos algumas dicas sobre como evitar a perda de pontos e dirigir com mais segurança.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final. Assim, obtenha as informações necessárias sobre os pontos na carteira e como evitar a perda da CNH. Acompanhe e confira!

Motorista, se você perder essa quantidade de pontos na carteira, perde a CNH

Se você é motorista, provavelmente sabe que a CNH é um documento essencial para conduzir veículos no Brasil. Mas você sabe quantos pontos pode acumular na carteira antes de perder o direito de dirigir?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor pode acumular até 40 pontos na carteira dentro de um período de 12 meses. Quando esse limite é ultrapassado, o motorista está sujeito a penalidades, como multas, suspensão ou até mesmo cassação da CNH.

Vale lembrar que a pontuação é atribuída conforme a gravidade da infração. Cada conduta tem um valor diferente, que varia de acordo com o risco que oferece à segurança no trânsito. A seguir, veremos as principais infrações e quantos pontos elas geram.

Infrações leves

As infrações de natureza leve são aquelas que oferecem menor risco à segurança no trânsito.

Alguns exemplos são estacionar em local proibido, não usar o cinto de segurança ou trafegar com o veículo com as luzes apagadas durante o dia. Desse modo, essas infrações geram a perda de 3 pontos na CNH.

Infrações médias

As infrações consideradas de natureza média são aquelas que oferecem um risco um pouco maior à segurança no trânsito. Alguns exemplos são, dirigir com o braço para fora do veículo, usar a buzina de forma prolongada ou parar o veículo na faixa de pedestres. Assim, essas infrações geram a perda de 4 pontos na CNH.

Infrações graves

Já as infrações graves são aquelas que representam um risco significativo à segurança no trânsito. Alguns exemplos são, estacionar em local proibido em frente a uma entrada ou saída de veículos, não dar preferência a pedestres ou ciclistas, ou dirigir com o farol alto em vias iluminadas. A propósito, essas infrações geram a perda de 5 pontos na CNH.



Você também pode gostar:

Infrações gravíssimas

E por fim, temos as infrações gravíssimas que representam um risco extremo à segurança no trânsito. Alguns exemplos são dirigir embriagado, ultrapassar em locais proibidos ou acima da velocidade máxima permitida em mais de 50%. Dessa maneira, essas infrações geram a perda de 7 pontos na CNH.

Quando o motorista perde a CNH?

Quando o condutor acumula 20 pontos na CNH em um período de 12 meses, ele está sujeito à suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, a penalidade pode durar de 6 meses a 1 ano, dependendo do histórico do motorista.

Além disso, existem outras situações que podem levar à suspensão da CNH. Uma delas é a infração gravíssima que, por si só, já gera a suspensão automática da carteira.

Outra situação é quando o motorista acumula duas ou mais infrações que, somadas, resultam em 20 pontos ou mais na CNH.

Quando ocorre a cassação da CNH?

Já a cassação da CNH é uma penalidade mais severa do que a suspensão. Dessa forma, ela ocorre quando o motorista comete infrações graves que, somadas, ultrapassam o limite de 20 pontos na carteira em um período de 12 meses.

Além disso, a cassação também pode acontecer quando o condutor é condenado por crimes de trânsito, como homicídio ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Nesse caso, o motorista perde de forma definitiva o direito de dirigir. Então, precisa passar por todo o processo de habilitação novamente se quiser voltar a conduzir veículos.

Como evitar a perda de pontos na carteira?

A primeira coisa a ser feita para evitar a perda da CNH é respeitar as leis de trânsito. Isso inclui não ultrapassar o limite de velocidade, não dirigir embriagado, não usar o celular enquanto dirige, entre outras medidas de segurança.

Além disso, é importante ficar atento aos prazos de renovação da documentação do veículo e da carteira de motorista. Caso esses prazos sejam ultrapassados, as multas e as perdas de pontos serão inevitáveis.

Agora que você já sabe qual é a quantidade de pontos na carteira que geram a perda da CNH, é só seguir nossas dicas para evitar este problema.