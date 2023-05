‘Perigo! Ken Jennings, apresentador do Masters, recusa revanche contra James Holzhauer

Ken se juntou a nós na terça-feira no “TMZ Live” para responder a James Holzhauer, que está jogando novamente no torneio ‘Masters’ … e que chamou Ken durante o episódio da noite de segunda-feira. ‘Perigo!’ os fãs sabem que Ken e James foram considerados por muito tempo o número 1 e o número 2 no ranking de todos os tempos – eles se enfrentaram no torneio ‘GOAT’ (o melhor de todos os tempos) de 2020, e Ken ficou no topo.