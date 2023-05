Período de inscrição para eleição de conselheiro tutelar em Penedo é prorrogado

Secom PMP

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) informa que o período de inscrição para candidaturas ao cargo de conselheiro tutelar em Penedo está prorrogado até a próxima sexta-feira, 26.

Até o início desta semana, dezessete inscrições para participar do processo eleitoral estão devidamente habilitadas para concorrer.

Os interessados precisam apresentar a documentação exigida na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente até as 13 horas.

O CMDCA funciona no mesmo imóvel do Conselho Tutelar, localizado na Rua Sete de setembro, nº 118, Centro Histórico, ao lado do Hotel São Francisco.

Confira abaixo o edital do processo eleitoral do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo

