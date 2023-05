Pessoa mais rica do mundo, Bernard Arnault, perde 11 bilhões de dólares em um dia

YVocê pode não ter ouvido falar dele, mas Bernard Arnault é a pessoa mais rica do mundo.

O francês tem um patrimônio pessoal de 176,6 bilhões de dólares segundo o ranking da Forbes, embora na terça-feira tenha tido um dia para esquecer, perdendo 11 bilhões de dólares.

Arnault é dono do império LVMH, que possui cerca de 70 marcas de moda e cosméticos, como Louis Vuitton, Sephora, Moet & Chandon, Christian Dior e mais.

Em 2021 acrescentou a joalharia Tifanny & Co, que comprou por 15,8 bilhões de dólares, e também adquiriu o grupo hoteleiro Belmond em 2019.

Apesar de ser o homem mais rico do mundo, ele não é muito conhecido do grande público. Ele é chamado de “dono silencioso do luxo” por causa da privacidade com que leva sua vida.

O homem de 74 anos supera por pouco Elon Musk em riqueza, já que o sul-africano tem uma fortuna avaliada em US$ 146,5 bilhões.

Como Bernard Arnault perdeu 11 bilhões em um único dia

Mas apesar Arnault está indo muito bem nos negócios, na terça-feira sofreu o notável revés de perder 11 bilhões de dólares em um único dia.

O motivo, segundo a Bloomberg, é que suas ações da LVMH caíram 5% na bolsa de valores de Paris.

Um analista do Morgan Stanley, Edward Aubinobservou que a queda ocorreu quando os participantes de uma conferência de luxo em Paris viram um desempenho “relativamente mais moderado” nos Estados Unidos.

Como resultado, as ações da LVMH caíram em toda a Europa e novas quedas não foram descartadas para quarta-feira.

Analistas do Deutsche Bank disseram que a desaceleração nos EUA é uma “preocupação recente” e, como resultado, os investidores estão mais cautelosos.

“O setor de luxo continua lotado para muitos investidores, com o prêmio do setor para o mercado em níveis historicamente altos”, disseram os analistas.

Além disso, Wall Street e outros mercados de ações europeus estão passando por um dia negativo na quarta-feira.