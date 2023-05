Petz Anuncia Ampliação de Vagas de Emprego em Escala Nacional

A Petz, referência no ecossistema do segmento pet, abre mais de 200 vagas de emprego pelo país. A empresa oferece aos seus colaboradores um ambiente acolhedor e descomplicado, no qual respeitam as diferenças e individualidades de cada um. Para conferir todos os detalhes, continue lendo.

Petz anuncia novas contratações em unidades do Brasil

A companhia oferece salários fixos, além de diversos benefícios, incluindo: vale alimentação, desconto em produtos, licença PETernidade, seguro de vida, auxílio farmácia, bônus anual, assistência odontológica e assistência médica.

A Petz, plataforma completa de soluções para pet, oferece aos seus clientes estratégias omnicanal, além de canais digitais e físicos espalhados em todo o Brasil. A companhia está expandindo anualmente, e se fortalecendo em parceria com grandes marcas do mercado, entre elas: Petix, Cão Cidadão, Cansei de Ser Gato e Zee.Dog, que também são referência no segmento em que atuam.

Nesta data, novos cargos estão sendo disponibilizados para fazer parte desta renomada empresa. Confira, a seguir.

Ajudante Geral – Uberlândia;







Aprendiz Exclusivo para Portadores de Deficiência – Embu das Artes;







Analista de Planejamento Estratégico PL – São Paulo;







Analista de Cultura e Diversidade PL – São Paulo;







Analista CRM Pleno – São Paulo;







Analista de Remuneração Sr – São Paulo;







Atendente de Loja – Campo Grande.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Petz, os indivíduos interessados devem acessar a página 123empregos e preencher atentamente sua ficha de candidatura no cargo escolhido. Vale lembrar que a empresa está buscando candidatos que gostem de novos desafios e se identifiquem com o mundo Pet.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.