PFL anuncia escalações do evento no segundo tempo após 9 lutadores serem suspensos por teste de drogas

O PFL segue em frente em meio a uma situação constrangedora.

No início desta semana, o MMA Fighting informou que quatro dos lutadores da liga – incluindo os ex-destaques do UFC Thiago Santos e Krzysztof Jotko – testaram positivo para substâncias proibidas e foram removidos das competições na temporada de 2023, com suspensões estendidas que devem ser aplicadas pelo Comissão Atlética de Nevada em 17 de maio.

A agenda do NAC para o próximo encontro inclui os meio-pesados ​​Santos, Jotko, Will Fleury e Mohammad Fakhreddine, além dos pesos-pesados ​​Bruno Cappeloza, Rizvan Kuniev e Cezar Ferreira. Segundo a ESPN, os penas Alejandro Flores e Daniel Torres também estão suspensos, mas seus nomes não constam da pauta do próximo confronto. A extensão dessas suspensões impedirá que esses lutadores terminem suas campanhas de 2023.

O NAC não declarou oficialmente por que os lutadores listados estão suspensos.

Na sexta-feira, o PFL divulgou suas escalações para a segunda metade da temporada, com os nomes acima notadamente ausentes.

Veja abaixo os cards atualizados do PFL 4 (8 de junho), PFL 5 (16 de junho) e PFL 6 (23 de junho), todos realizados na Overtime Elite Arena em Atlanta.

