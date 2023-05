PGA Championship: Jon Rahm explica por que gritou com o cinegrafista

Jon Rahm não está tendo um bom desempenho no Campeonato PGA 2023para dizer o mínimo, terminando a terceira rodada no sábado empatado em 42º (+6 no total), com o Oak Hill East Course aparentemente sendo a raiz do problema.

Rahm, 28 anos, lutou desde os dois primeiros rounds e foi pego acertando o Circuito PGA para onde localizaram o 11º buraco.

Tom Kim é coberto de lama depois de cair no marshand durante o PGA Championship

“Ahhh, grande buraco, PGA”, disse Rahm. “Grande buraco.”

O dia seguinte não foi muito melhor para o jogador de golfe nº 1 do mundo e desta vez descarregou suas frustrações em um cinegrafista.

“Pare de apontar para o meu rosto quando estou bravo”, disse Rahm ao cinegrafista. “É tudo que vocês fazem.”

Jon Rahm explica explosão

Rahm explicou após a rodada que simplesmente queria mais espaço e o cinegrafista o estava cercando, segundo a ESPN.

“Ele ficou a um metro e meio do meu rosto quando minha bola ricocheteou em uma árvore e possivelmente saiu de campo”, disse Rahm. “Foi mais sobre me dar o meu espaço.”

Rahm também foi flagrado quebrando alguns microfones do lado verde com seu taco de golfe no quinto e sexto buracos.

Brooks Koepka atualmente lidera o conselho após um retorno incrível, mas a história mais quente no golfe é o club pro Michael Blockque entra domingo no top 10.