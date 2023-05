PGA Championship Prize Money: Qual será o pagamento para o vencedor deste ano?

TO Players Championship sempre foi reconhecido como o evento de maior prestígio no PGA Tour e possui um fundo de prêmios substancial para sustentar essa reputação. Este ano, a bolsa aumentou mais uma vez, prometendo um cheque substancial para o vencedor do torneio.

O cenário financeiro do PGA Tour está passando por mudanças significativas, com prêmios maiores previstos para 2024. No entanto, um aspecto permanece consistente: o Players Championship mantém seu status de torneio com a maior premiação em dinheiro do calendário anual.

Infelizmente, o campeão de 2022, Cameron Smith, não estará concorrendo ao cheque do ganhador. Desde que ingressou no LIV Golf em julho passado, após sua vitória no The Open Championship, ele está inelegível para participar dos eventos do PGA Tour, incluindo o TPC deste fim de semana.

O 105º campeonato da PGA está programado para acontecer no East Course do Oak Hill Country Club em Rochester, Nova York, de 18 a 21 de maio de 2023. Será um campeonato de jogo por tacadas de 72 buracos. Embora os detalhes da bolsa para o torneio de 2023 ainda não tenham sido divulgados, eles serão anunciados durante a semana do evento.

De acordo com o The Golf News Net, a bolsa para o Campeonato PGA de 2022 totalizou $ 15.000.000, com o vencedor recebendo $ 2.700.000.

Qual será o pagamento para o vencedor deste ano?

Ao longo de sua história, o Players Championship sempre ofereceu o maior prêmio em dinheiro do PGA Tour, e essa tendência continua em 2023.

O vencedor do Campeonato de Jogadores de 2023 será recompensado com um cheque no valor de $ 4,5 milhões, o prêmio mais substancial do vencedor no Tour, excluindo os $ 17 milhões concedidos ao campeão da FedEx Cup por vencer a final do playoff de 2023.

O jogador que terminar em segundo lugar neste fim de semana também receberá um pagamento substancial, no valor de US$ 2,725 milhões, enquanto o terceiro colocado receberá um pagamento de US$ 1,725 ​​milhão.