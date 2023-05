PGA Championship: profissional do clube Michael Block rouba brilho do líder Brooks Koepka

Brooks Koepka fez uma terceira rodada incrível para assumir a liderança no Campeonato PGA 2023 antes de domingo, mas o club pro Michael Block é a história mais quente do golfe devido ao seu desempenho no complicado Oak Hill East Course, que até derrotou o número 1 do mundo Jon Rahm.

Block, 46, terminou a terceira rodada empatado em oitavo lugar e teve alguns momentos virais que conquistaram os corações de todos os fãs que assistiram. Depois de uma de suas tacadas incríveis, o golfista profissional do clube ficou chocado ao receber uma grande ovação dos presentes.

Tom Kim é coberto de lama depois de cair no marshand durante o PGA Championship

Durante uma entrevista no curso com CBSBlock disse que estava vivendo um sonho e mencionou como cobra US$ 150 por hora por aulas no Arroyo Trabuco Golf Club, na Califórnia, onde trabalha há cerca de 20 anos.

Block ficou emocionado várias vezes durante o curso de sábado, como fez no dia anterior ao explicar o que significava para ele estar à frente de Rahm.

“Não sei por que isso me emociona, mas sim”, disse Block.

O incrível retorno de Brooks Koepka

Enquanto Scottie Scheffler perdeu o primeiro lugar na terceira rodada e caiu para o quinto lugar, Koepka conquistou o primeiro lugar com uma recuperação incrível.

Sua primeira rodada o deixou muito para trás e um desempenho sólido na sexta-feira o aproximou do topo do placar. Ele ficou em primeiro lugar no 2023 Mestres no mês passado antes de se contentar com o vice-campeão após o último dia.

Koepka também se beneficiou do afastamento de vários jogadores de golfe, incluindo Rory McIlroy nos últimos quatro buracos.

O palco está montado para um final framático para o Campeonato PGA de 2023 no domingo e todos os sinais apontam para um clima melhor após um sábado chuvoso.