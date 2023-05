PGA Championship Sleepers: Quem tem chance de vencer o campeonato deste ano?

Tele antecipou muito Campeonato de Jogadores de 2023 está marcado para acontecer em TPC Sawgrass em Ponte Vedra Beach, Flórida, e possui um campo impressionante de jogadores.

Enquanto os melhores jogadores de golfe como Jon Rahm, Scottie Scheffler, e Rory McIlroy espera-se que dominem as manchetes, há vários azarões mais abaixo na lista de probabilidades que não devem ser negligenciados.

Neste artigo, exploramos algumas escolhas adormecidas que têm potencial para lutar e se destacar no campeonato deste ano.

Keegan Bradley: um candidato forte

Uma escolha adormecida que vale a pena considerar para o Campeonato de Jogadores de 2023 é Keegan Bradley. Apesar de ter odds relativamente baixas, Bradley tem se mostrado promissor em torneios recentes. Em seus últimos quatro Circuito PGA inícios, Bradley conseguiu um acabamento T-10 no Arnold Palmer Invitationalfez o corte em Gênesegarantiu uma finalização T-20 no WM Phoenix Open e terminou em um impressionante 2º lugar no Seguro Agricultor Aberto.

Além disso, suas atuações anteriores no campeonato de jogadores têm se destacado, com chegadas em 5º (2022), 29º (2021), 16º (2019) e 7º (2018). Com um histórico sólido e sucesso recente, Bradley tem potencial para surpreender a todos e brigar pelo título do campeonato.

Keith Mitchell: Um Cavalo Negro

Outra escolha de dorminhoco para ficar de olho é Keith Mitchell. Embora não esteja entre os favoritos, Mitchell demonstrou suas habilidades no curso. Em seus últimos quatro Circuito PGA começa, ele garantiu uma finalização T-24 no Arnold Palmer Invitationalum impressionante 5º lugar no Gêneseuma finalização do T-42 no WM Phoenix aberto, e um notável final T-4 no AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Em relação ao seu anterior campeonato de jogadores desempenhos, Mitchell alcançou um 13º lugar em 2022, perdeu o corte em 2021, ficou em 47º em 2019 e terminou em 77º em 2018. Com forma recente de seu lado e uma história razoável no campeonato de jogadoresMitchell tem potencial para ser um candidato azarão no evento deste ano.

Corey Conners: uma escolha sob o radar

Uma escolha dorminhoca que não deve ser negligenciada é Corey Conners. Embora ele não esteja no radar de todos, Conners mostrou vislumbres de seu talento. Em seus últimos três Circuito PGA começa, ele conseguiu uma finalização T-21 no convite de Arnold Palmer, pousou em 61º em Gênesee garantiu a finalização do T-50 no WM Phoenix Aberto.

Olhando para o dele campeonato de jogadores desempenhos, Conners terminou em 26º em 2022, um impressionante 7º em 2021 e 41º em 2019. Embora sua forma recente tenha sido um tanto inconsistente, o sucesso anterior de Conners no Pcampeonato de camadas indica sua capacidade de estar à altura da ocasião e enfrentar os melhores.