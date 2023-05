Philips Anuncia Vagas de Emprego em Todo o Brasil; Confira as Oportunidades!

A Philips, empresa que é líder focada em tecnologia da saúde, está com ótimas oportunidades de emprego pelo Brasil. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista de cargos abaixo:

Engenheiro Sênior de Suporte ao Produto – Brasil – Efetivo;

Coordenador (a) de Suporte ao Produto – Brasil – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento de Produtos Sênior – Brasil – Efetivo;

Analista de Operação Cloud – Sênior – Philips – Efetivo;

Analista de Operação Cloud – Pleno (Devops)- Pleno – Efetivo;

Analista de Operação Cloud – JR – Júnior/Trainee;

Engenheiro de Teste em Equipamentos – Mecânico – Brasil – Sênior.

Mais sobre a Philips

Sobre a Philips, é interessante ressaltar que o seu objetivo é melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas por meio de uma inovação significativa. Visa impactar 2,5 milhões de vidas, por ano, até 2030, incluindo 400 milhões em comunidades carentes.

Enquanto empresa de tecnologia, a marca se preocupa em inovar para as pessoas, com a confiança de que há sempre uma forma de melhorar a vida. Conta com uma história de inovação revolucionária, que se orgulha muito e que está presente há quase 130 anos. A inovação significativa – focada nas necessidades dos clientes – continua no centro de tudo o que faz.

Por fim, como uma empresa responsável, opera de forma sustentável e em conformidade com os elevados padrões ambientais, sociais e de governança (ESG). A sustentabilidade é uma parte integrante da forma como faz negócios, nas suas próprias operações e além, juntamente com os parceiros.

Como se inscrever?



Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!