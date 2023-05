PicPay oferece Oportunidades de Emprego em Diferentes Regiões do Brasil

A empresa de pagamentos digitais PicPay anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas e regiões do país. As oportunidades são para profissionais de diversas áreas, como tecnologia, marketing, recursos humanos, entre outras.

A PicPay é uma empresa brasileira que tem como objetivo oferecer soluções financeiras digitais inovadoras, com foco em praticidade, segurança e facilidade de uso. Fundada em 2012, a empresa hoje conta com mais de 50 milhões de usuários em todo o país e se destaca como uma das principais fintechs do Brasil.

Oferece diversos benefícios para seus colaboradores, como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, licença maternidade e paternidade estendidas, programa de stock options, dentre outros. Além disso, a empresa valoriza a diversidade e a inclusão em seu ambiente de trabalho, buscando criar um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os seus colaboradores. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Analista de Business Intelligence;







Analista de Comunicação;







Analista de Marketing Digital;







Analista de Recrutamento e Seleção;







Analista de Segurança da Informação;







Analista de Sistemas;







Analista de Sucesso do Cliente;







Desenvolvedor Back-end;







Desenvolvedor Front-end;







Desenvolvedor Mobile;







Designer de Produto;







Engenheiro de Dados;







Especialista em Segurança da Informação;







Gerente de Marketing.

Como se candidatar

As vagas estão disponíveis no portal 123empregos, onde os interessados podem se candidatar através deste site. Os candidatos devem preencher um formulário com suas informações pessoais e profissionais, além de enviar seu currículo e uma carta de apresentação. Após a análise dos currículos, os candidatos selecionados serão contatados para as próximas etapas do processo seletivo.

Sobre a empresa

A PicPay é uma empresa que nasceu com o objetivo de oferecer soluções financeiras digitais inovadoras para seus usuários. Com um time de mais de 2 mil colaboradores, a empresa tem como valores a inovação, a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade, buscando sempre criar soluções que atendam às necessidades e demandas de seus usuários. Além disso, a empresa tem se destacado também pela sua atuação em projetos sociais e de responsabilidade social, como a campanha “Ame o Pequeno Negócio”, que visa ajudar pequenos empreendedores a enfrentar os desafios da pandemia.

