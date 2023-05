Pique acusado de racismo… Ibai Llanos intervém

Gerard Piquéque ainda não se recuperou da polêmica sobre o aparecimento dos filhos Milão e Sasha no vídeo promocional de ShakiraA música ‘Acrostico’, mais uma vez, recebeu duras críticas: desta vez, os usuários das redes sociais o acusam de linguagem racista.

Para contextualizar a situação, o incidente em questão ocorreu durante as conversas pós-jogo que costumam ter os presidentes da Kings League, mais conhecidas como ‘After Kings’.

A certa altura da conversa, Algo, DjMaRiiO‘s parceiro, fez a seguinte pergunta que levou à controvérsia.

“Na questão do treino, como só temos um dia no Cupra, se os treinadores de outras equipas ficarem a ver o nosso treino, podemos pedir-lhes que saiam?” perguntado Algo.

E aí veio a polêmica, como em resposta a Algodeclaração de, Gerard Piqué gritou com a seguinte expressão ao vivo no Twitch: “Que ciganos, que ciganos!”

Ibai se distancia dos comentários de Piqué

Flâmula Rio Llanosao ouvir o polêmico comentário do amigo, interrompeu-o, visivelmente preocupado com o ex- Barcelona uso da linguagem pelo defensor.

“Não, não, não, não, não, não, isso não …. Não se concentre em mim, mude seu ângulo, eles vão me colocar no TikTok. Mude a cena, não se concentre em mim”, disse o Rio.

Considerando denunciar Shakira

Segundo informações confirmadas o jornalista Lorraine Vázquez em “Y ahora oles”, o ex-jogador soube que seus filhos apareceram no vídeo de sua mãe “quando foi lançado”.

“Ele não sabia, nem lhe pediram permissão ou autorização, e parece que nem os filhos lhe disseram”, Vázquez explicou.

piqueA raiva de não ter sido informado da participação de seus filhos no vídeo antes do resto do mundo é tão grande que ele já recorreu a seus advogados para ver o que pode ser feito.