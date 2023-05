Piracanjuba Anuncia Abertura de Mais de 30 Vagas de Emprego em Todo o País

A Piracanjuba, referência no setor alimentício brasileiro, abre mais de 30 vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando novos colaboradores que se identificam com sua filosofia e queiram fazer parte dessa renomada instituição. Para conferir todos os detalhes, continue lendo.

Piracanjuba divulga novas contratações em regiões brasileiras

A empresa está em busca de novos talentos para complementar seu time de colaboradores. Os candidatos podem se inscrever em áreas como: Transporte, Desenvolvimento de Sistemas, Manutenção, Laboratório, Fabricação de Manteiga, Fabricação de Queijo, Estoque, Expedição, Contas a Pagar, Comunicação, Administração Predial e Banco de Oportunidades.

Fundada há mais de sessenta anos, a Piracanjuba é uma das maiores reconhecidas fábricas do setor alimentício. A companhia possui um amplo portfólio de produtos com a máxima qualidade, e que são consumidos em todo o Brasil por milhões de pessoas todos os dias. Nesta data, novas contratações estão sendo realizadas. Confira, a seguir.

Assistente Administrativo – Itapejara d’Oeste;







Assistente Administrativo Portaria – Maravilha;







Analista Laboratório PL – Carazinho;







Analista Trade Marketing Analista de Dados – Goiânia;







Analista de Sistemas – Goiânia;







Analista de Comunicação Digital Jr – Goiânia;







Eletricista – Araraquara;







Coordenador de Tesouraria – Goiânia;







Banco de Oportunidades Estágio – todas as unidades;







Auxiliar de Produção – Sulina;







Auxiliar de Expedição – Bela Vista de Goiás;







Assistente Financeiro Contas a Pagar – Goiânia;







Assistente de Estoque e Expedição – Maravilha.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se registrar

Para ocupar uma das colocações que estão sendo oferecidas pela empresa Piracanjuba, o interessado deve acessar a página 123empregos e se cadastrar na vaga pretendida.

