PIX fora do Ar na Caixa: Descubra o que Está Acontecendo

O sistema de Pix da Caixa Econômica Federal está fora do ar nesta terça-feira (23). Sendo assim, diversos usuários do aplicativo do banco relataram em suas redes sociais que o sistema de transferências instantâneas está sofrendo uma instabilidade. Com isso, não é possível realizar as transações desejadas.

Este problema no Pix da Caixa ocorre no mesmo momento que os usuários do banco perceberam uma mudança no visual do aplicativo. De acordo com o site Downdetector, as reclamações sobre o serviço de transferências começaram por volta das 9:30h da manhã de hoje (23), e atingiram seu pico às 10:58h, no momento em que somaram 77 relatos. O site Downdetector, para quem não conhece, monitora a queda de serviços, registrando reclamações dos usuários.

Além disso, de acordo com o Google Trends, no dia de hoje (23) houve um grande aumento nas pesquisas envolvendo os termos “Pix da Caixa fora do ar hoje”, “instabilidade pix Caixa” e “sistema da Caixa fora do ar hoje 2023”. O Google Trends é uma ferramenta que monitora as pesquisas feitas no navegador da web, sendo que estes termos tiveram um aumento repentino nas últimas horas.

Relatos nas redes sociais

Nas redes sociais, os usuários da Caixa fizeram diversas reclamações, insatisfeitos por não poderem utilizar a ferramenta. Inclusive, em diversos casos as reclamações associaram a queda do sistema com as novas mudanças estéticas que ocorreram no aplicativo. No Twitter, um usuário escreveu: “Visual novo e as funcionalidades não funciona. Passei perrengue pra pagar a gasolina que coloquei no carro. Pix fora do ar isso não existe prejudica milhares de pessoas”.

Além disso, vários usuários insatisfeitos marcaram a conta da Caixa no Twitter em seus posts, fazendo cobranças e indagações, como “Pix indisponível novamente?” e “o Pix ta indisponível por que? Aff fora do ar de novo”.

De acordo com esses relatos, é possível perceber que o problema com esse sistema é recorrente no aplicativo do banco. No entanto, até o momento, a Caixa não se pronunciou sobre a queda de seu serviço Pix.

Esse problema pode ser considerado grave, pois com a ampla utilização do Pix no Brasil, o sistema fora do ar acaba prejudicando muito as pessoas. Nesse sentido, muitos brasileiros recebem o salário através das transferências instantâneas, por exemplo, ou utilizam para pagar por serviços, como é o caso do cliente que não conseguiu pagar a gasolina.

Pix bate novo recorde

É possível observar a importância do Pix na vida dos brasileiros atualmente com os recordes que a ferramenta vem batendo. Sendo assim, a ferramenta bateu um novo recorde de transferências diárias neste mês de maio, atingindo 124.322.983 transações apenas no dia 5.

Este novo recorde de transferências do Pix foi batido uma semana antes do Dia das Mães. Esta é uma data comemorativa que movimenta milhões de reais na economia do Brasil, ficando atrás apenas do Natal, com relação às épocas comerciais mais prósperas do ano.

Isso demonstra a grande importância do Pix no Brasil, tanto para as pessoas quanto para a própria economia do país. Desta maneira, uma queda no sistema, como observado hoje (23) no aplicativo da Caixa Econômica Federal, se mostra muito grave.