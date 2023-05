PIX: Notícia Assustadora Divulgada no Fim de Semana Está Preocupando os Brasileiros

Já pensou que enviar dinheiro pelo PIX na conta errada é uma dor de cabeça e um grande susto? Infelizmente, muitos usuários já experimentaram isso. Para ajudá-lo a corrigir o erro, na notícia deste fim de semana você poderá conferir algumas dicas sobre o que fazer se o erro acontecer.

Basta um número errado para transferir dinheiro para uma chave PIX na conta errada da pretendida. Se você tiver sorte, a pessoa que recebeu por engano a transação pode enviar o valor de volta sem resistência. Mas caso isso não aconteça, confira abaixo o que fazer.

PIX na conta errada: o que fazer?

Primeiramente, é importante destacar que existem várias chaves PIX, como por exemplo o CPF, telefone, e-mail. Se você perceber o erro somente depois de ter inserido a senha, já era. Nesse caso, o dinheiro vai para a chave designada. Então, é aí que começa a preocupação: como recuperar o dinheiro que acabou indo para outra pessoa?

O primeiro passo é verificar se todas as informações da chave PIX estão corretas antes de confirmar a transação. Se mesmo assim o dinheiro for mandado para a conta errada, entre em contato com sua agência bancária. É o primeiro passo para identificar para onde foi o dinheiro. Assim, os próprios bancos ajudam a recuperar os fundos.

O próximo passo, principalmente se o erro envolver uma grande quantia, é registrar o ocorrido com um boletim de ocorrência por meio da Polícia Civil. Isso facilita a recuperar o dinheiro e garantir que, de fato, o valor é seu.

Depois de entrar em contato com a conta de destino e registrar o relatório de incidente, o próximo passo é tentar um reembolso amigável. Se a outra parte se recusar, a única saída é entrar com uma ação na justiça.

É muito ruim passar por uma situação assim, mas caso isso tenha acontecido você, de PIX na conta errada, siga esses passos para recuperar sua quantia. O ideal é prevenir que isso aconteça prestando bastante atenção em todas as informações antes de confirmar a transação.

Nubank altera limite no PIX

PIX é o sistema para pagamento que permite as transferências instantâneas em qualquer hora e a qualquer dia. Não há alterações no próprio sistema, mas sim na quantidade de dinheiro enviada dentro do prazo acima mencionado.

De acordo com informações do Nubank, nas regras impostas pelo Banco Central, não existem limitações para as transferências, menos ainda para o valor individual de cada PIX. Contudo, isso varia na fintech.

Apesar da mudança, os usuários ainda podem aumentar limite do PIX no Nubank, contatando o banco a fim de alterar a margem que foi permitida. Você deve fazer o pedido, e dentro de 24 a 48 horas a transação será finalizada e garantirá a segurança desse processo.



Para cumprir a decisão do BC de forma que não afete a conveniência do cliente, o Nubank criou uma função de lista de confiança. Esse serviço permite ao usuário selecionar alguns contatos e liberar determinado valor. A solicitação deve ser feita via e-mail ou chat da instituição digital. Basta informar o nome da pessoa, assim como a organização em que ela tem a conta.

Se precisar remover tal pessoa da lista dos confiáveis, é preciso contatar o serviço do banco novamente por e-mail ou chat. Ao contrário das solicitações para aumentar limite do PIX no Nubank, que podem levar cerca de 48 horas, essa remoção acontece imediatamente.