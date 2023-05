PMERJ Concurso: Quais Serão os Assuntos Abordados nas Provas?

O concurso PMERJ ( Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está aberto! Ao todo são 2 mil vagas para Soldado. Mas você sabe o que vai cair nas provas?

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de junho e 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100. Confira o conteúdo e se prepare!

Fases do concurso PMERJ

Antes de mais nada, é importante pontuar que o certame será composto por estas fases:

Etapa 1: prova objetiva;

Etapa 2: prova discursiva;

Etapa 3: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público;

Etapa 4: Exame Antropométrico;

Etapa 5: Teste de Aptidão Física;

Etapa 6: Exame Psicológico;

Etapa 7: Exame de Saúde;

Etapa 8: Exame Social e Toxicológico; e

Etapa 9: Avaliação Documental.

As fases iniciais ( 1 e 2) serão de caráter eliminatório e classificatório, já as demais, somente classificatório. Todas as etapas acontecerão no Rio de Janeiro. Sobre os prazos, veja:

Prova objetiva: 27 de agosto de 2023 (27/8); e

Prova discursiva: 29 de outubro (29/10).

Desde já tempo de prova se difere. O edital, por sua vez, traz a duração das etapas acima: “O tempo total de realização da Prova Escrita Objetiva será de 4h e da Prova Escrita Discursiva será de 3h, ambas serão realizadas no turno matutino”.



Você também pode gostar:

Fase objetiva concurso PMERJ

Antes de tudo, etapa inicial, segundo o edital PMERJ, será composta de 50 questões sobre conhecimentos gerais e específicos, com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (10 questões);

Matemática básica (10 questões);

Noções de Direitos Humanos (10 questões);

Noções de Direito Administrativo e Legislação Aplicada à PMERJ (10 questões); e

Noções de Direito Penal e Processual Penal (10 questões).

Por sua vez, a fase discursiva será composta por uma redação entre 25 e 30 linhas que atenda aos critérios especificados no edital, como por exemplo:

tema e ao gênero/tipo de texto propostos, além do domínio da norma culta da língua portuguesa.

Sobre o TAF

O Teste de Aptidão Física deve acontecer no mínimo 90 dias após a prova discursiva. Do mesmo modo, os exercícios aplicados serão:

Flexão abdominal, corrida e barra ( sexo masculino);

Flexão abdominal, corrida e isometria de barra ( sexo feminino).

Vale destacar que o objetivo desta etapa está em avaliar os níveis mínimos de aptidão física do candidato, considerados indispensáveis ao exercício de suas atividades.

Conteúdo programático concurso PMERJ

Confira o que vai cair na prova do concurso PMERJ:

LÍNGUA PORTUGUESA

Leitura e interpretação de textos (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia:

2.1 emprego das letras. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Figuras de Linguagem. Pontuação. Classes de palavras:

7.1 Substantivo,

7.2 Adjetivo,

7.3 Numeral,

7.4 Pronome,

7.5 Verbo,

7.6 Advérbio,

7.7 Preposição e conjunção:

7.7.1 Emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Sintaxe:

8.1 Reconhecimento dos termos da oração;

8.2 Reconhecimento das orações num período. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação de pronomes. Ocorrência de crase. Regência verbal. Regência nominal.

II – MATEMÁTICA BÁSICA

Números inteiros:

1.1 Operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal:

2.1 Operações e propriedades. Números reais e suas operações. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Probabilidade. Porcentagem e juros. Conjunto e suas operações, diagramas. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do Primeiro grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico:

13.1 Medidas de tempo;

13.2 Comprimento;

13.3 Superfície;

13.4 Capacidade. Relação entre grandezas:

14.1 Tabelas e gráficos. Noções de geometria:

15.1 Forma;

15.2 Perímetro;

15.3 Área;

15.4 Volume;

15.5 Teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. III – NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Resolução nº 217ª (III) da AssembLei nºa Geral das Nações Unidas, de

10 de dezembro de 1948; Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. Cap. I – dos

direitos e deveres individuais e coletivos (Art. 5º); Direitos Humanos e seus tratados internacionais protetivos e repercussão no Direito brasiLei nºro; Controle de convencionalidade e direitos humanos; Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos; Lei nº Federal nº 13.445/2017 – Direito das pessoas Refugiadas e

Imigrantes; Lei nº Federal nº 12.847/2013 – Institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; Lei nº Federal nº 9.455/1997- Define os crimes de tortura; Decreto nº 4.388/2002 – Promulga o Estatuto de Roma do Tribunal

Penal Internacional; Lei nº Federal Nº 13. 060, de 22 de dezembro de 2014 – Lei nº

disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos

agentes de segurança pública em todo o território nacional.

IV – NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO ADMINISTRATIVO :

GÊNESE E EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO:

1.1. Conceito de Direito Administrativo;

1.2. Ausência de codificação do Direito Administrativo e pluralidade

de fontes;

1.3. Taxinomia do Direito Administrativo: relações com outros ramos

do direito;

1.4. Evolução do Estado e do Direito Administrativo;

1.5. A constitucionalização do Direito Administrativo e a valorização

dos princípios constitucionais;

1.6. Mutações e tendências do Direito Administrativo. FONTES, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DIREITO ADM I N I S T R AT I V O :

2.1. Fontes do Direito Administrativo;

2.1.1. Lei nº (juridicidade);

2.1.2. Doutrina;

2.1.3. Jurisprudência;

2.1.4. Costumes;

2.1.5. Precedentes administrativos e praxes administrativas;

2.2. Interpretação do Direito Administrativo;

2.3. Integração do Direito Administrativo. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO:

3.1. A força normativa dos princípios no pós-positivismo: distinção entre princípios e regras;

3.2. Princípios do Direito Administrativo em espécie.

3.2.1. Princípio da legalidade (juridicidade);

3.2.2. Princípio da impessoalidade;

3.2.3. Princípio da moralidade;

3.2.4. Princípio da publicidade;

3.2.5. Princípio da eficiência;

3.2.6. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade;

3.2.7. Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse

privado (princípio da finalidade pública);

3.2.8. Princípio da continuidade;

3.2.9. Princípio da autotutela;

3.2.10. Princípio da consensualidade e da participação;

3.2.11. Princípio da segurança jurídica, da confiança legítima e da

boa-fé. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

CONCESSÕES E TERCEIRO SETOR:

4.1. Transformações do Estado e nova organização administrativa;

4.2. Federação e o princípio da separação de poderes: o exercício da

função administrativa;

4.3. Desconcentração e descentralização administrativa;

4.4. A organização administrativa em setores: 1º setor (Estado), 2º

setor (mercado) e 3º setor (sociedade civil);

4.5. Administração Pública e seus sentidos: subjetivo e objetivo;

4.6. Administração Pública e governo;

4.7. Administração Pública direta e indireta;

4.8. Entidades da administração pública indireta;

4.9 Características comuns das entidades administrativas

4.9.1 Reserva legal;

4.9.2. Controle ou vinculação