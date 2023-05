Pochettino assume o desafio de tornar o Chelsea grande novamente

Tduas semanas atrás, a MARCA já havia anunciado que as conversas entre Todd Boehly e Maurício Pochettino estiveram no âmbito de um acordo que faltou os retoques finais para ser oficializado e que passou por clarificar algumas ideias sobre a forma de trabalhar no dia-a-dia e a complicada tarefa que agora se avizinha para enxugar e modelar o plantel.

Tudo foi esclarecido e nos próximos dias será oficializado o retorno do argentino à Premier League.

Boehlyinteresse de Pochettino vem de longe, já que nos últimos dias do verão passado os dois já se encontraram quando o americano procurava um substituto para Thomas Tuchelque não convenceu o novo Chelsea propriedade.

Agora as circunstâncias são outras e a divisão de papéis parece mais factível de ser realizada, assim como a de formar um elenco superdimensionado que tem produzido longe do esperado.

Pochettino está sob contrato com PSG até 30 de junho, embora esse detalhe não seja um obstáculo para fechar o contrato do argentino com Chelsea oficial.

Sua equipe será a mesma de sempre com Jesus Perez, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez e Sebastian Pochettino.

João Félix, Lukaku, Monte… Muito trabalho pela frente

O principal problema é a densidade de Chelsea33 jogadores do plantel, mais 21 jogadores ‘colocados’ noutras equipas, muitos dos quais devem regressar à disciplina da equipa londrina.

Isso além de recuperar jogadores perdidos para a causa, como monte de pedreiroque está envolvido em uma batalha contratual com o clube.

O que está claro para Chelsea é que eles não pretendem pagar o que Atletico Madrid estão pedindo joao felix.

O avançado português também não está habituado ao futebol inglês e raramente é visto desde que chegou por empréstimo.

PochettinoA nova equipa está longe de se aproximar dos 100 milhões de euros que o clube espanhol exige.

A verdade é que ele não convenceu quase ninguém.

Outro jogador sobre o qual o argentino deve decidir é Romelu Lukakuque termina o empréstimo ao Inter e está cercado de problemas.

Força total para Pochettino

A promessa feita por Boehly fala de tempo e paciência para fazer uma equipe competitiva.

O ponto de partida para isso é a palavra que o treinador vai ter na hora de fazer e desfazer contratações e formar o plantel, e um contrato de três anos ratifica isso.

A ausência da Europa na próxima temporada vai ajudar a amadurecer um 11 que neste momento está longe de poder lutar por títulos, missão que o argentino e a sua equipa estão a assumir.

Pochettino nunca se desconectou da Premier League ou de sua vida em Londres.

Ele manteve sua casa e o que ele tem a fazer agora é simplesmente mudar a rota para ir trabalhar todos os dias, o que é parte do motivo pelo qual ele prefere a Inglaterra à Espanha.