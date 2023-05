Polícia captura suspeito de tiroteio em consultório médico em Atlanta

PA polícia prendeu na noite de quarta-feira um homem acusado de abrir fogo dentro da sala de espera de um consultório médico em Atlanta, matando uma mulher e ferindo outras quatro no início do dia.

As autoridades invadiram o movimentado bairro do centro da cidade pouco depois do meio-dia em busca do suspeito, que fugiu após o tiroteio. A polícia disse em um comunicado que o atirador, identificado como Deion Patterson, de 24 anos, foi capturado no condado de Cobb, a noroeste de Atlanta.

As autoridades disseram que Patterson atirou em cinco mulheres no 11º andar de um prédio da Northside Medical, que fica em uma área comercial repleta de torres de escritórios e apartamentos altos. A notícia do tiroteio levou os trabalhadores e frequentadores do almoço a se abrigarem no local por horas.

Patterson tinha uma consulta marcada no consultório médico e, pouco depois de chegar, atirou na primeira vítima, disseram policiais em entrevista coletiva na noite de quarta-feira. O tiroteio durou aproximadamente dois minutos antes de Patterson deixar o prédio e ir a um posto de gasolina da Shell e pegar uma caminhonete que estava funcionando e sem vigilância, disseram as autoridades.

Chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum disse que uma mulher de 39 anos foi declarada morta no local do tiroteio. O escritório do legista do condado de Fulton a identificou como Amy St. Pierre.

As quatro vítimas feridas também eram mulheres, com idades de 25, 39, 56 e 71 anos. O vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., disse que elas permaneciam em estado crítico, mas estável, na noite de quarta-feira. Seus nomes não foram divulgados imediatamente.

Hampton se recusou a discutir quaisquer detalhes da investigação ou possível motivo, dizendo: “Por que ele fez o que fez, tudo isso ainda está sob investigação.”

mãe de Patterson, Minyone Pattersonque a polícia disse ter acompanhado seu filho ao consultório médico, disse à Associated Press por telefone que seu filho, um ex-guarda costeiro, tinha “alguma instabilidade mental” devido à medicação que recebeu do sistema de saúde dos Veteranos e que começou a tomar na sexta.

Ela disse que seu filho queria Ativan para lidar com a ansiedade e a depressão, mas que o VA não daria a ele porque eles disseram que seria “muito viciante”. Ela é enfermeira e disse que disse a eles que ele só teria tomado a dosagem adequada “porque ele me ouviu de todas as maneiras”.

“Essas famílias, essas famílias”, disse ela, começando a chorar. “Eles estão sofrendo porque não deram a meu filho o maldito Ativan. Essas famílias perderam seus entes queridos porque ele teve um colapso mental porque não quiseram me ouvir.”

Ela encerrou a ligação sem dizer que remédio o filho estava tomando.

“Estamos horrorizados e tristes ao saber da situação do atirador ativo em Atlanta hoje”, disse o secretário de imprensa de Assuntos dos Veteranos, Terrence Hayes, em comunicado por e-mail. “Devido à privacidade do paciente, não podemos discutir as informações pessoais do veterano sem consentimento por escrito.”

Em um comunicado, a Guarda Costeira dos EUA disse que Patterson ingressou no serviço em 2018 e foi dispensado do serviço ativo em janeiro. Ele era ajudante de eletricista de segunda classe na época.

O prefeito de Atlanta, Andre Dickens, aplaudiu o fato de Patterson ter sido preso e levado sob custódia com vida para que pudesse ser processado.

“No momento, tivemos um final bem-sucedido para um dia traumático”, disse Dickens, ao mesmo tempo em que defendia leis de armas mais rígidas e enfatizava a importância do treinamento policial.

“Espero que a cidade, a região, fique tranquila por ele estar sob custódia, mas também espero que fiquemos vigilantes para continuar a olhar para um futuro em que indivíduos que não deveriam ter uma arma em posse não a tenham, e também que os indivíduos sejam levados à justiça e também que lidemos com essas coisas que são saúde mental ou fácil acesso a armas”, disse Dickens.

Governador Brian Kemp disse em um comunicado que estava “com o coração partido” pelo tiroteio e rezando pelas vítimas, elogiando a aplicação da lei, dizendo que os policiais “demonstraram mais uma vez seu profissionalismo, coragem e dedicação inabalável”.

Chefe de polícia do condado de Cobb, Stuart VanHoozer disse que a tecnologia desempenhou um papel importante na localização do atirador suspeito, dizendo que até quatro anos atrás eles podem não ter sido capazes de encontrá-lo tão rapidamente. Ele disse que o departamento adquiriu algumas ferramentas de tecnologia e que, juntamente com as câmeras do Departamento de Transportes e membros da comunidade ligando com informações, levaram à prisão.

“Essas ferramentas são realmente o que nos deu as pistas de que precisávamos para ter sucesso – e as pessoas que receberam essas pistas”, disse VanHoozer.

A caminhonete foi encontrada em um estacionamento próximo ao Battery, um empreendimento de uso misto que fica ao lado do estádio onde joga o Atlanta Braves. O vídeo transmitido pela WSB-TV mostrou que Patterson foi preso perto de uma quadra de tênis e piscina em um condomínio arborizado a cerca de meia milha (menos de um quilômetro) ao norte.

Na época do tiroteio, Cassidy Hale, representante de dispositivos médicos, disse que estava dirigindo até o local para verificar uma máquina no centro cirúrgico ambulatorial do 12º andar do prédio.

Hale viu caminhões de bombeiros, mas não percebeu que havia algo errado até estacionar e descobrir que o elevador não estava funcionando. Hale disse que ligou para o gerente da sala de cirurgia, que disse que havia um atirador ativo e que ela deveria voltar para o carro.

Hale disse que a polícia a impediu de sair do estacionamento e depois verificou cada carro e a escoltou para fora para ser entrevistada.

Ela se reuniu com outros funcionários e pacientes em um prédio do outro lado da rua, onde disse que “todos estavam realmente em choque” e “tentando processar o que estava acontecendo”.

O tiroteio ocorre quando as cidades dos EUA foram devastadas pela violência armada e tiroteios em massa em 2023.

Logo após o tiroteio, o senador norte-americano Raphael Warnock, da Geórgia, foi ao plenário do Senado para condenar a violência armada e instar seus colegas a promover a reforma das armas.

“Houve tantos tiroteios em massa… que, tragicamente, agimos como se isso fosse rotina”, disse o democrata durante um discurso de 12 minutos. “Nós nos comportamos como se isso fosse normal. Não é normal.”

O pastor de Atlanta acrescentou: “Estremeço ao dizer isso, mas a verdade é que, em um sentido real, é apenas uma questão de tempo que esse tipo de tragédia bata à sua porta”.

O outro senador da Geórgia, Jon Ossoff, também democrata, ecoou seu colega em um comunicado: “O nível de violência armada na América hoje é inescrupuloso e inaceitável, e os formuladores de políticas em todos os níveis têm a responsabilidade de garantir a segurança pública e implementar políticas há muito esperadas. reformas”.