Polícia responde a tiroteio na casa de Jorge Masvidal em Miami; Masvidal não envolvido

A polícia de Miami-Dade respondeu a um tiroteio ocorrido na casa do lutador aposentado do UFC Jorge Masvidal na quinta-feira.

A polícia confirmou ao MMA Fighting que os policiais chegaram ao bloco 5800 da Avenida SW 118 pouco antes das 15h, horário local, em referência a uma pessoa que havia sido baleada.

A polícia chegou e descobriu que o Miami-Dade Fire Rescue estava no local atendendo a uma vítima do sexo masculino que foi baleada nas extremidades superiores.

“Segundo a vítima, ele estava envolvido em uma discussão que se intensificou quando o sujeito sacou uma arma de fogo e atirou nele”, disse o detetive Chris Thomas em comunicado enviado ao MMA Fighting. “A vítima adulta do sexo masculino foi transportada para o hospital em condição estável.

“Todos os ocupantes da residência saíram da casa onde as unidades levaram o sujeito sob custódia sem incidentes. A relação entre todas as partes em cena não foi confirmada, no entanto, todas as partes se conhecem. O proprietário cadastrado da residência é Jorge Masvidal Jr.. Ele não estava presente durante o ocorrido e não teve qualquer envolvimento”.

O suspeito de envolvimento no tiroteio aguarda uma entrevista com os detetives. A identidade do suspeito e da vítima não foram divulgadas.

A polícia afirmou que nenhuma outra pessoa na residência ficou ferida durante o incidente. A investigação sobre a briga ainda está em andamento.

Masvidal, que se aposentou da competição ativa em abril, tem trabalhado esta semana em sua promoção Gamebred Bareknuckle MMA, que está programada para realizar um evento nas proximidades de Sunrise, Flórida, na sexta-feira. Ele ainda não se pronunciou sobre o incidente em sua casa.