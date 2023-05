Por dentro da terrível invasão de casa de Benedict Cumberbatch, onde o intruso invadiu com uma faca

Benedict Cumberbatch e sua família recentemente tiveram que enfrentar um encontro com risco de vida com uma pessoa que invadiu sua casa em Londres empunhando uma faca e fazendo exigências malucas.

Jack Bissell, um ex-chef de 35 anos, invadiu a casa do ator vencedor do Oscar com a intenção de fazer mal.

Jack Bissell conseguiu entrar na propriedade chutando o portão da frente

De acordo com o Daily Mail, o intruso foi até a casa de Benedict Cumberbatch no norte de Londres e chutou o portão da frente e conseguiu entrar na propriedade enquanto gritava “Eu sei que você se mudou para cá, espero que queime”.

Na hora da invasão, Benedict Cumberbatcha esposa dele Sophie Hunter, e seus três filhos estavam na casa, depois que perceberam o que estava acontecendo, chamaram imediatamente a polícia local para que pudessem intervir.

O intruso foi preso, multado e condenado a uma ordem de restrição de três anos

Enquanto a polícia chegava, o assaltante conseguiu pegar uma das plantas da família e atirou com força contra a parede quebrando-a e causando um rebuliço.

Depois disso, Jack Bissell foi danificar o interfone para eventualmente arrancá-lo da parede e cuspir nele enquanto ele continuava fazendo ameaças.

Não ficou muito claro quando o intruso se cansou e saiu antes da chegada da polícia, mas, eventualmente, o ex-cozinheiro foi preso e multado depois que a polícia confirmou que era ele, fazendo um teste de DNA no interfone que ele destruiu.

Bissell foi preso e multado enquanto o juiz declarava uma ordem de restrição de três anos da família de Benedict Cumberbatch.

Uma fonte falou com a agência de notícias sobre o incidente “Naturalmente, toda a família estava absolutamente apavorada e pensou que esse cara iria entrar e machucá-los..”

“Felizmente nunca foi tão longe. Benedict e Sophie passaram muitas noites sem dormir desde que se preocuparam com a possibilidade de serem alvos novamente. a fonte alegou “O fato de ter sido uma invasão direcionada torna muito mais assustador.“